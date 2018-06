Encontraron en Perú a un argentino desaparecido

Nacer salió de su casa el martes 14 de enero de 2003 y nunca más volvió. En ese entonces, tenía 15 años. Misma cantidad de años transcurrieron hasta que lo hallaron en el barrio de San Borja de la capital peruana. Primero lo llevaron a la Policía por su delicado estado de salud, de a poco empezaron a atar cabos y se dieron cuenta de que había un caso reportado en nuestro país.

La mujer que lo encontró se llama Florence Arce Ross, quien contó su versión: “Me percaté desde que lo vi de que drogadicto no era y, por su lenguaje corporal, me di cuenta de que no era agresivo. Estaba muy calmo, tenía mucha ternura en su cara. No tuve temor de acercarme a él por eso. Tenía miedo de que no me respondiera nada, porque también podía pasar”, detalló. Y agregó: “La mamá parece que no está bien de salud mental. Tiene tres hermanos, cada uno de un papá distinto, y cada uno está haciendo su vida. El único que ha logrado responder a las llamadas es el hermano menor, que tendría 18 años”.

Florence contó que el Consulado argentino en Perú la vio más como un estorbo: “Pasé un mal momento en el Consulado argentino en Perú, ante Mercedes. Sentí ante la cónsul que estaba estorbando. Que les estaba llevando un problema. Me corrigió varias veces y le dije que me quería encargar de Ariel hasta último minuto, y me dijo que hasta ahí llegaba yo, que no podía hacer más nada. Y yo pensaba que si no se encargaron durante 18 años, no podrían encargarse durante un día”, precisó.

En la Policía lo bañaron y le dieron asistencia sanitaria. Alberto tiene una enorme cicatriz en la frente y vive en la calle. Dice no recordar su apellido ni su dirección y, obviamente, tampoco cómo llegó al país inca. Ante la situación, la señora que lo encontró lo llevó al consulado argentino en Lima, que confirmó que se trata del argentino extraviado.

