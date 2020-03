Si bien el SIEN informó este jueves por la mañana que comenzaron a aplicar la vacuna de forma domiciliaria para los mayores de 65 años, muchos vecinos ya se habían preparado para ir al hospital y, al llegar, se encontraron con un panorama complicado.

"Ayer nos comunicaron que hoy iban a vacunar en la comisión vecinal de Villa María. Llegamos y nos encontramos que no había más turnos porque habían mandado 50 vacunas y había una fila enorme. Nos dijeron que viniéramos al Cine Español, nos tomamos un taxi y ahí no había nada. De ahí nos dijeron que vayamos a la Municipalidad, donde tampoco había nada. Ahí nos dijeron que vengamos a la Santa Fe. Llegamos a las 9.15, son las 11.30 y todavía hay dos cuadras de fila", relató un hombre de 68 años a LM Neuquén, mientras descansaba sentado porque se le habían acalambrado los pies. Al mismo tiempo, su esposa hacía la fila.

"Estoy muy preocupado y enojado por cómo se ríen de la gente. Mi señora está haciendo fila a una cuadra y yo me vine a sentar porque me estoy acalambrando. No pensamos que iba a pasar esto", indicó.

"Así esperan los adultos mayores la aplicación de la vacuna de la gripe, horas de cola, no hay clasificación, muy poca información, sin acceso a un baño. El personal de seguridad y salud que está trabajando tiene buena voluntad pero no hay quien tome el mando y organice", expresó otra de las vecinas a este medio.

"Van a atender hasta las cuatro, dieron números hace una hora, los adultos mayores sentados dónde pueden en la vereda, un desastre", acotó otra.

