"Entiendo las bajas y confío en el equipo"

Armando Cervone, presidente de la Asociación Argentina de Tenis, estuvo en Neuquén invitado para presenciar el Torneo Future organizado por la FNT, y habló con LM Neuquén de la impopular decisión adoptada por el tandilense, Delbonis y Mayer. “Es un tema difícil de transmitir porque cuando uno a veces comenta que entiende a los jugadores, la gente no nos entiende a nosotros. El tenis es un deporte muy exigente, muy corto, y los jugadores que pierden mucho en un año pierden mucho en su carrera. No es casual que después de haber ganado la Copa Davis tres de los cuatro jugadores de la final estaban arriba del puesto cien en el ranking ATP, lo cual les cierra el acceso directo a los grandes campeonatos. Por eso digo que es una decisión que hay que entender. La Davis es una de las competencias ideales pero tiene unas exigencias muy específicas”, contó.

Banca a los players

Las deserciones fueron varias y el directivo explicó. “En todos los casos tienen su justificación. Juan Martín tiene un año en el que está tratando de volver firme al circuito. Hay que saber entender que hay momentos y momentos. El año pasado él y sus compañeros dejaron todo para conseguir este éxito épico e histórico. Obviamente, como dirigente y como fans del tenis, quisiera que estén permanentemente”.

“Nunca es agradable jugar un repechaje y llegar a esta situación, sobretodo porque hay un hecho que no es irrelevante: Argentina tiene récord de permanencia en el Grupo Mundial. Desde el 2002, son diescisiete años consecutivos en la elite. Sería lindo seguir ampliándolo. Es un gran desafío. Confío en estos jugadores. Más allá de las ausencias se conformó un muy buen equipo”, señaló el directivo.

No hay tantos jugadores en el top ten como en algún momento. -¿Significa que no hay recambio?

-Hay que ser cuidadosos con estos comentarios. Creo que esa etapa de cuatro jugadores en el top ten es histórica. Es algo que no se da en el mundo. Aspirar a repetir eso es una vara muy alta. Yo no dejo de pensar igualmente que Argentina es el tercer país del mundo en tener ocho jugadores dentro del top 100. Además, hay que considerar que el año pasado salimos campeones mundiales Sub 14 con las chicas y fuimos medalla de bronce Sub-16 en varones. Hay toda una camada por delante y en el corto plazo vamos a tener reemplazo y jugadores vigentes.

-¿El interior del país es importante para la AAT?

-Lo vimos en el Future que se hizo en Neuquén. El interior es fundamental en el desarrollo.

La serie arrancó a primera hora de hoy y continuará mañana con el dobles

El bahiense Guido Pella enfrentaba al local Mikhail Kukushkin en el primer punto de la serie, al mejor de cinco partidos, que animarán desde hoy y hasta el domingo la Argentina y Kazajistán en la ciudad de Astaná, por el Repechaje en el que estará en juego una plaza en el Grupo Mundial 2018 de la Copa Davis.

Pella, ubicado en el puesto 73 del ranking mundial de la ATP, abría la serie a las 3 de la madrugada de nuestro país ante Kukushkin (78), la mejor raqueta de los kazajos, y a continuación estaba previsto que salten a la cancha en el estadio National Tennis Centre Diego Schwartzman (28) y el local Dmitry Popko (196), según lo determinó el sorteo efectuado ayer en Astana.

La serie continuará mañana desde las 5 con el punto de dobles, para el cual el capitán argentino Daniel Orsanic designó a dos debutantes y especialistas: el tandilense Máximo González (209) y el porteño Andrés Molteni (48 en el escalafón de duplas). Por el equipo local jugaría Kukushkin junto a Aleksandr Nedovyesov (235).