Entre lágrimas, Lizy reveló que le mintió a la madre de Floppy Cucu

"Siempre le mandábamos mensajes diciéndole 'tranquila, que no va a pasar nada' y la verdad que el primer día el médico nos dijo que era muy grave. Y yo ya ese día sospechaba el desenlace, me lo imaginé porque parecía tan real la explicación del médico ", dijo en una charla íntima con Marley.

Tras describir a Floppy como "una persona muy creyente", Lizy expresó: "Ella sentía que estaba en un spa, constantemente nos recibía con chocolates, con cosas en la clínica. Mientras hacía el tratamiento la veíamos tan bien que uno empieza a pensar que los médicos por las dudas se atajan y te dicen que es grave porque tienen miedo que después le pase algo. Entonces, te juro por mi mamá que pensaba que era una mentira del médico".

Acto seguido, la humorista hizo un repaso cronológico de los hechos, desde que La Floppy -al igual que ella- se curó de coronavirus y regresó a su casa. “Empezó con mucho dolor de panza y yo le dije ‘bueno, gorda, llamá a emergencias’. Llamó y le dijeron que… Nosotras nos reíamos… Le dijeron que eran gases”, recordó. "Yo le decía ‘Gorda, sos un pedo viviente’. Y ella me decía: ‘Callate, viejo loco’", agregó con humor. "Como le seguía doliendo bastante la panza volvió a llamar. Con todo esto que está pasando la llevaron a una clínica donde solo había pacientes con covid-19, por las dudas. Le hicieron el hisopado y dio negativo, así que fue a otra clínica”, precisó.

“Yo no sé mucho porque soy medio bruta, pero le hicieron un análisis que indicó que la sangre estaba como ‘enloquecida’. Vino su hermana, Claudia, y mandamos el análisis a Fundaleu. Después me llamó Clau y me dijo que era una leucemia aguda y que iba a ser algo muy fuerte, como que no había esperanzas”, contó con dolor.

Y siguió: “Su hermana decía: ‘¡Se va a morir, se va a morir!’ Y yo le decía: ‘Tranquila, nosotros vamos a hacer todo lo posible’”. Tras hacer una pausa para tomar aire y continuar, expresó: “Ahí empezó la odisea, en estos momentos tan particulares… No sabíamos cómo hacer con su madre…”, añadió antes de contar lo mal que se siente por haberle ocultado la verdad con el fin de protegerla.

“No me gusta ser la viuda de La Floppy, de alguna manera. Pero lo que más me duele es haberle mentido a su mamá todo este tiempo… Por pedido de La Floppy, también. Cuando la tuvimos que sacar de la clínica, tampoco la pudo ver. Nunca. Le volví a mentir: le dije ‘yo ya hablé con alguien y dentro de un tiempo vas a poder verla para despedirte’. Son mentiras que parecen tontas pero duelen. Estoy muy contenta de seguir con el vínculo con su mamá”, aseguró, entre lágrimas.

La madre de La Floppy, quien según Lizy estuvo de acuerdo con que le hicieran este homenaje, le envió un mensaje de audio a la producción del programa, que fue reproducido en vivo: “Estoy muy emocionada y agradecida por tanto amor y demostraciones de cariño hacia ella. Sobre todo a vos, Lizy, que fuiste una amiga incondicional siempre. Lo seguís siendo. Te quiero mucho y vos lo sabés. Marley, te agradezco tanto cariño, te quiero mucho. Mil gracias por tanto amor”.

Sobre el final del programa le rindieron un homenaje muy especial a La Floppy. Marley le entregó a Lizy un globo que llevaba escrito el nombre de su gran amiga. La conductora, antes de soltarlo para que vuele hasta el cielo, recitó un conmovedor poema de Laura Casamayor: “Floppy, has dejado mucho amor acá y algo que a vos te gustaba mucho es ‘El último minuto de mi vida en 60 segundos vividos. Lo pienso aprovechar en esas cosas que nunca he realizado o que no he dicho. Diez segundos serán para recordarte y diez para olvidarme de tu olvido. Y los diez que harán medio minuto para reconocer que te he querido. Diez segundos serán para mis viejos, los grandes seres que he tenido. Diez para toda la gente que gracias al escenario he conocido. Y los últimos diez, los ya jugados, los que se lleven mi último suspiro, serán para pedirte, Dios amado, perdón por los errores cometidos'. Te quiero, Floppy”.