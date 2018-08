Entró al hospital, ejecutó a su esposa y se pegó un tiro

En el lugar también se encontró un revólver calibre 38, debidamente registrado al nombre del tirador. Sin embargo, la identidad del atacante y de su víctima no ha sido aún reveladas. El gobierno local de Valhalla confirmó el tiroteo en su cuenta de Twitter, aunque no aportó más detalles sobre el episodio ni el vínculo entre los fallecidos. Señaló además que el incidente había sido contenido en una habitación y que ya no había amenaza alguna. La cadena local News 4 había calificado el hecho como un “asesinato seguido de intento de suicidio” en este enorme establecimiento médico, que tiene 652 camas y atiende a 120.000 pacientes al año.

Mientas que el sitio LoHud citó a testigos que contaron que un hombre entró al hospital a las 9:30, subió al cuarto piso y mató a quien sería su esposa, antes de dirigir el arma contra sí mismo. No estaba claro si alguno de los dos era paciente o personal del centro médico. El cuarto piso es donde se encuentra la unidad de terapia intensiva. Cómo hizo el hombre para entrar armado al hospital es ahora motivo de una investigación. La Policía tardó dos minutos en llegar al lugar tras ser alertada.

El último tiroteo ocurrido en un hospital de los Estados Unidos tuvo lugar en junio del año pasado, cuando un doctor que había sido despedido ingresó en el centro médico Bronx-Lebanon y mató a una persona e hirió a otras seis con un fusil de asalto AR-15. Luego se quitó la vida en el lugar. En tanto, el hospital universitario de Westchester, en las afueras de la ciudad de Nueva York, alcanzó fama internacional cuando en 2004 recibió y diagnosticó al ex presidente Bill Clinton por problemas cardíacos.

“Llegué al hospital y el personal me notificó enseguida de que todos habían sido evacuados porque aparentemente había un tirador en el cuarto piso del centro sanitario”.Periodista, parte del relato en el sitio de noticias LoHud