"Era de River pero jugaría en Boca"

Una jugada que puede marcar un antes y un después en su carrera, así es el fútbol, en el que el destino juega un papel importante. Una acción que el oriundo de Centenario describe así: “Yo seguí la jugada, el Morro García (goleador del torneo) no le pudo pegar firme y me di cuenta de que llegaba pero no sabía si la sacaba o me metía con pelota y todo. En verdad, cuando la agarró pensé que era gol, pero al ver que el arquero le salió a achicar supe que tenía tiempo. Me pone contento por cómo se dio, siempre pensando en lo mejor para Banfield”, explica el rubio lateral y recuerda que ya se había vestido de héroe “contra Colón, en uno de mis primeros partidos, hubo una parecida y la saqué con derecha. Atajaba Hilario Navarro para nosotros”. Claro, de aquella pocos se acuerdan. No había un título en juego ni estaba Boca de por medio...

Lo que también muchos omiten es que Sporle minutos antes de la memorable jugada del final ya había salvado al Taladro de cabeza. “Esa también era gol, tengo tendencia a meterme adelante del arco por las dudas, lo pasa a Mauri (Arboleda), le pegan fuerte y pude desviarla. Eso sí, en la jugada del gol de Godoy Cruz no pude hacer nada. Me gira, quedó sin ángulo Ramis, pensé que estaba controlado pero sacó un terrible bombazo”, repasó las acciones más trascendentales de uno de los partidos de la fecha que lo tuvieron como gran protagonista.

“Nos salvó, Boquita lo necesitaba. Orgulloso como neuquino. Siempre tuvimos ese sueño”.Hety Rueda. Figura de Rincón

“Ayudó a Boca y le mando un abrazo grande por eso, pero sobre todo lo felicito como neuquino”. Agustín Hernández. Nadador, fana de Boca

Antes del Millo, hoy de Banfield

“Cuando era chico era de River. Al ser profesional vas perdiendo el fanatismo. Ahora le quiero ganar y me hice de Banfield. Pero el folclore está, mis amigos de Neuquén me mandan mensajes y me gastan, ‘nosotros sabemos que sos de River y ahora ayudás a Boca’”, confiesa y suelta una risa del otro lado del teléfono. Sin ponerse nunca la camiseta xeneize, se ganó el cariño de todo Boca. “¿Si me gustaría jugar allí? Sí, no tengo problema, cualquiera de los grandes siempre es lindo, más con lo que generan Boca o River”, reconoce sincero. A partir de ahora, sabe que le prestarán mayor atención. “Son cosas que voy pasando en mi carrera, cuando es así se empiezan a fijar un poco más. Lo que tengo claro es que yo lo hice por el bien de mi equipo”, reitera el neuquino que está en Boca de todos.