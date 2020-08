"Es difícil después de tantos días poner restricciones"

La subsecretaria de Salud de la provincia, Andrea Echauri, afirmó que el aumento en la cantidad de casos de Covid-19 en la provincia no implicará una vuelta atrás en las actividades habilitadas pero apuntó a la responsabilidad individual para que el sistema pueda seguir dando respuesta. "El esfuerzo hoy no hay que hacerlo en la restricción sino en el cumplimiento del protocolo para que todas las actividades que ya están habilitadas en Neuquén se puedan seguir llevando a cabo", indicó la funcionaria provincial en diálogo con este diario.

Reiteró que "la única forma de protegernos" es implementar medidas básicas de no compartir mate, utensilios o botellas, el correcto uso del tapaboca y el distanciamiento social, además de la higiene de manos, superficies y de los objetos que manipulamos. "Y las tenemos que seguir cumpliendo, mucho más ahora, ante el aumento de casos ante la flexibilización de actividades. Lo mismo que el no realizar salidas si no son necesarias", indicó.

Respecto al comportamiento de las personas consideradas casos sospechosos o directamente positivas de COVID, Echauri también apuntó a ser conscientes de los riesgos para el infectado y para terceros. "Desde el sistema de salud se indica el aislamiento obligatorio, pero no podemos tener un monitoreo estricto de su cumplimiento. Acá debe haber, primero, una responsabilidad individual y, después, lo mismo sobre la salud colectiva", señaló la subsecretaria.

Respecto a los casos de pacientes recuperados, dijo que es "muy variable", de acuerdo a los niveles de inmunidad y el estado de salud previo.

Cifras

48 son los pacientes internados por COVID en terapia intensiva. Desde que se inició la pandemia, ya fallecieron 50 personas con un promedio de edad de 72 años. Los positivos recuperados son más de la mitad que los activos.

60% de las camas de terapia están ocupadas con pacientes COVID. Y hay un 78 o 79% de ocupación de camas de terapia en total, porque además de los pacientes por coronavirus, se atienden otras patologías que requieren del servicio de terapia intensiva.