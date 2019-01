Furiosa por la versi√≥n, Carmela arremeti√≥ con todo en las redes sociales. ‚ÄúAdem√°s de echarme se dedican a mentir. Una verg√ľenza. H√°ganse cargo‚ÄĚ, lanz√≥ la panelista y agreg√≥: ‚ÄúEn la misma declaraci√≥n dicen que no me sent√© a negociar, y que no respond√≠ la segunda oferta. ¬ŅAlgo no cierra no? Me echaron. Me dijeron que me quer√≠an para el a√Īo que viene. Y despu√©s que quer√≠an mi salida del programa. Bastante claro. Si no no estar√≠a el 31 y el primero al aire, no?‚ÄĚ.

Furia: La aclaración de La empresa no Le cayó para nada en gracia a La periodista, que se descargó en Las redes.

Luego de lo ocurrido, volvió a sonar fuerte la versión de que ambos periodistas habían sido bajados del programa de Mariana Fabbiani debido a sus comentarios en contra del gobierno de Mauricio Macri.