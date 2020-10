Escándalo: Anello tiró bomba contra Russo y se cruzó feo con los hinchas

Todo comenzó con la bomba que el periodista lanzó en su programa de la medianoche en Mitre. Crítica que sostuvo en redes sociales. Eso hizo enardecer a los hinchas de Boca que quieren mucho a Miguelito. Se llegó a pedir a la dirigencia que le prohiban el ingreso al estadio al picante colega que sostiene que al equipo lo dirige Juan Román Riquelme...

De hecho, Anello aseguró que la diferencia entre Boca y River es que "River tiene un Sr. entrenador; Boca tiene un DT que ganó la Libertadores en el 2007 y viene de dirigir los peores equipos de Sudamérica, quedando eliminado en la primera ronda", y cuando le echaron en cara la última Superliga ganada bajo el mando de Miguel, el conductor redobló la apuesta y aseguró que ese título lo ganó Tevez.

https://twitter.com/anellogaby/status/1320441432759504898 La diferencia entre Boca y River

River tiene un Sr entrenador, Boca tiene un Dt que ganó la Libertadores en el 2007 y viene de dirigir los peores equipos de Suramérica quedando eliminado en la Primera Ronda — Gabriel Anello (@anellogaby) October 25, 2020

A partir de ahí, los hinchas lo cruzaron y lo agredieron de mala manera a través de Twitter, pero lejos de amedrentarse el periodista subió la apuesta. "Acá en la radio me dicen que a Boca le falta trabajo, cómo no le va a faltar, si Russo su técnico es más vago que el cuñado de Rocky", escribió. Incluso cruzó a cuentas partidarias que pusieron en duda que se animara a pisar La Bombonera después de este escándalo.

https://twitter.com/anellogaby/status/1320741756363747328 Si voy a ir como hace 10 años, vos sugerís algo ? Vas a pasar por la cabina ? A ver contame un poco mas https://t.co/R2L1zjEkJe — Gabriel Anello (@anellogaby) October 26, 2020

Anello, que es relator de Radio Mitre, conductor de Super Mitre Deportivo y los domingos al mediodía está en Canal 26, siguió respondiendo cada barbaridad que le decían y contraatacando. Primero aseguró que "Macri y Russo pelean el primer puesto de vagos e inútiles" y después dijo que el DT es un "títere" de Riquelme y que "lo sacaron del sarcófago".

https://twitter.com/anellogaby/status/1320525063670714369 Russo es un Vago e Inútil, perdón pero pienso eso y los hinchas de Tw unos infelices https://t.co/PRzd2lzk6J — Gabriel Anello (@anellogaby) October 26, 2020

https://twitter.com/anellogaby/status/1320742819057848323 Avísenle al nerd que el sábado es en Lanús sin publico y sin periodistas, esta al tanto de lo que pasa en boca https://t.co/b1fXJY5o91 — Gabriel Anello (@anellogaby) October 26, 2020

Pero lo que más calentó los ánimos fue cuando ningueno a los hinchas de Boca. "Por supuesto que no tengo nada con el hincha genuino de Boca, los respeto y los quiero, los BOBOsteros son los que escriben por acá, los que no conocen la Bombonera y los medios partidarios que le escriben al presidente para que me saquen de la cabina. Muchachos, por eso escriben en Twitter".

image.png

¡Tremendo!