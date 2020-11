Escándalo: Cristian U fue el DJ de una fiesta clandestina para 250 personas

Tras un operativo que dejó varios detenidos, Cristian U se defendió en Nosotros a la mañana. "Necesito laburar. ¿Qué querés que haga? Me contratan de un lugar para ir a tocar, que sé que no está bien, pero uno tiene que laburar", comentó el mediático a través en un audio enviado a Tomás Dente.

"Los que me conocen saben que soy organizador de eventos, DJ. Y necesito laburar. Entonces, ¿qué hago? Pongo mis pautas", dijo y agregó que pidió que se respetara la distancia social dentro de su cabina de DJ a la que nadie tenía acceso. "Muchachos, voy a la cabina, toco solo. No hay gente", expresó. Sin embargo, en las imágenes que circularon en las redes se lo ve abrazando a otro hombre sin barbijo y sin respetar el distanciamiento. También se lo ve bailando en la cabina rodeado de gente.

En cuanto a la conducta del resto de los asistentes al evento, Cristian señaló: "No puedo ponerle un arma en la cabeza. Cada uno es grande y sabe lo que hace".

https://twitter.com/porquetendencia/status/1328356887243468801 "Cristian U":

Porque informan que fue DJ en una fiesta clandestinapic.twitter.com/x8L5AjL6OY — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 16, 2020

Tras contar que tuvo coronavirus hace tres meses, Cristian U manifestó: “Me curé todo bárbaro, todo genial. O sea, no contagio ni me contagian. De todas formas, se tiene que respetar. Estamos de acuerdo, pero necesito laburar".

"Cuando tengo que pagar el alquiler de casa, la luz, no puedo decir ‘Hola, soy ex COVID-19’. Tengo que laburar porque si no pago me rajan", añadió.

https://twitter.com/pampamonaco/status/1328120611906985986 Fiesta Clandestina en Virrey del Pino: confirman la presencia en el interior de Cristian U, ex Gran Hermano. pic.twitter.com/MTM40zT4O8 — Pampa Monaco (@pampamonaco) November 15, 2020

La fiesta fue desactivada este domingo por el Ministerio de Seguridad bonaerense que informó que la invitación para el evento se envió a través del WhatsApp durante los días previos y la dirección fue dada a conocer por esa vía a último momento.

El mensaje refería a "un evento muy exclusivo" por un cumpleaños, en que los invitados iban a poder llevar su "propia heladerita". Además, indicaba que debían llevar "alcohol en gel" y "babijos para retirarse del evento".

"No pasar la ubicación e info a nadie sino es de muy de confianza, ¡¡¡por favor!!! Hagamos las cosas bien para disfrutar de un domingo hermoso", cerraba la invitación.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCHoaVImLeJv%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAIZCw8VztPBGErwmwFCJ0ZBxquIj5ZAHAgXLSCbO3B1tuWkZBrMNj4qjk0qWY1ThWQO8szGzjHOw4cpdJVGid6BGhhIJYyl3wR2gtuWMcbBxyYiqGDEZA0N2v1CA6jq2VNuK3DFPZAF6HZBqH22IX7drZAauaGdIVgZDZD View this post on Instagram A post shared by Cristian Urrizaga (@cristianurrizaga)

Por orden del juez federal Néstor Barral, identificaron a todos los participantes, quienes firmaron un acta tomando conocimiento de estar violando el Artículo 205 del Código Penal.

El director de Gestión de la Seguridad Privada, Marcelo Montero, explicó que "luego de firmar el acta, (los jóvenes) se retiraban del lugar y los procedimientos posteriores quedaron en manos de la Justicia Federal".

"Estuvimos desactivando fiestas clandestinas durante todo el fin de semana. En esta oportunidad, nos encontramos con alrededor de 300 jóvenes, más de 50 vehículos e incautamos bebidas alcohólicas de todo tipo", finalizó Montero.