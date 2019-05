Con ese panorama, la participante anunció en Los Ángeles de la Mañana que planea bajarse del programa de Marcelo Tinelli. "Yo no dije nada de eso. Pachano estaba furioso y sacado. Me inventaron un montón de cosas y no me voy a hacer cargo de algo que no dije”, inició la mujer,.

Luego contó que no está dispuesta a seguir ensayando: "No pienso ensayar. Hoy no tengo ganas de nada. Me parece que fue un maltrato innecesario. Tengo un contrato para viajar en diciembre a China y voy a pedir que me lo adelanten”, aseguró Mora.

Mora Godoy se peleó feo con los tres integrantes del BAR

"El sueño lo voy a cumplir porque lo paga mi empresa. A la coach y a Cristian (Ponce, su partenaire) les pago el cachet de todo el año. Así me planto, imaginate cómo estoy. En este momento, se fue todo de las manos", continuó.

La bailarina comentó también que durante las grabaciones su hija fue maltratada y raíz de esa situación, hace 24 horas que no le habla. “En este momento, se fue todo de las manos. Todo tiene un límite. No me llamó nadie de producción y yo tampoco llamo porque no me interesa... Los gritos que se comió mi hija, que están en la nota, es algo que no se revierte. Mi nena hace 24 horas que no habla por el nivel de maltrato. La encontré en su pieza viendo los programas y se los tuve que apagar”.

