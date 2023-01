Escándalo en Gran Hermano: apareció un video de Alfa tocando a una compañera

Dentro de la casa de Gran Hermano , Alfa se muestra como una persona a la cual le gusta estar todo el tiempo haciendo bromas. Sin embargo, cuando le toca el turno a él no suele tener la misma reacción. Es que no le gusta ser víctima de los chistes y esto desencadena en discusiones puertas adentro.

En esta ocasión, quedó comprometido ante una acción que tuvo con Camila . La joven se encontraba haciéndole una broma cuando Walter estaba sin remera y no le gustó para nada. Es por eso que reaccionó intentando tocarle un pecho, a lo que ella rápidamente se tapó para evitarlo.

Alfa-Camila-Gran Hermano.mp4

En la mesa del patio se encontraban charlando Romina, Camila, Alfa, Daniela, Thiago y Marcos. La situación se dio mientras estaban de sobremesa, ya que se puede ver cómo acumularon los platos después de comer en un costado de la misma.

Mientras Walter contaba una de esas anécdotas que ya tienen acostumbrados a los integrantes del reality, Camila se comenzó a aburrir y por eso agarró un tenedor y con la parte del mango le tocó una tetilla e imitó como si hiciera ruido: “Ding”.

Daniela, que estaba sentada enfrente, se prendió al chiste y le dijo: “La otra es dong. Juntas suenan ‘ding, dong, ding,dong’”. Camila se tentó de risa y volvió a tocar a Alfa con el mango de su tenedor. En ese momento, lo desconcertó y reaccionó.

Walter-Camila-Gran Hermano.webp

Ante el enojo por lo que Camila le estaba haciendo, Walter intentó tocarle uno de los pechos a su compañera. Al darse cuenta de esto ella reaccionó rápido y llegó a cubrirse para que este no la toque. Sin embargo, el intento lo hizo y en la cámara no llega a apreciarse si la tocó o no.

Al ver esto, las redes sociales volvieron a repudiar a Alfa, quien ya tiene varias de estas actitudes en su contra. Es que sumado a esto, en los últimos días ha mostrado que tiene gordofobia al atacar constantemente a Ariel y agredirlo verbalmente por su condición física.