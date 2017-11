Escándalo en Kenia por dos leones gays

Las imágenes de los leones machos teniendo sexo despertaron la inquietud del doctor Ezekiel Mutua, director ejecutivo del Instituto gubernamental de Clasificación de Películas de Kenia, una suerte de policía moral que se encarga de la censura del material fílmico en el país africano. “Nosotros no regulamos la conducta animal, pero es la primera vez y es interesante oir que dos leones machos están enamorados. Habría que hacer algunas investigaciones que me gustaría que confirmasen si realmente se trata de dos machos”, dijo Mutua a Nairobi News. Pero el funcionario fue más allá: “Estos animales necesitan terapia porque probablemente fueron influidos por gays que visitaron el parque nacional y se comportaron mal. Deben haberlo copiado de algún lado o es demoníaco, porque estos animales no miran películas”, afirmó. Mutua está convencido de que la homosexualidad es “una fuerza demoníaca” y los demonios “también poseen a los animales”. El funcionario realizó una última insólita propuesta: “Deberíamos aislar a esos locos animales gays y estudiarlos porque no es normal”.

Las fotos las tomó Paul Goldstein, quien dio su mirada al respecto. “Cuando los leones copulan, normalmente duran muy pocos segundos, mientras que estos dos lo hicieron por más de un minuto. El cariño entre ellos era muy evidente, lo opuesto a las violentas relaciones entre macho y hembra”, dijo el fotógrafo a MailOnline.

Si bien no son tan habituales, las relaciones homosexuales entre leones están documentadas por biólogos desde hace algunos años, al igual que en muchas otras especies animales.