Escándalo en la NBA por insultos racistas al gran Luka Doncic

Luka Doncic se transformó en uno de los grandes protagonistas del comienzo de los playoffs de la NBA en la burbuja de Orlando. Es que después de los primeros dos partidos frente a Los Ángeles Clippers, donde consiguió batir marcas históricas de la liga para un debutante en la postemporada, ahora le tocó atravesar este momento desagradable.

https://twitter.com/AwkwardSylynce/status/1296987425185632256 Montrezl Harrell to Luka Dončić:



"Bitch ass white boy..." pic.twitter.com/oJnpq8bg6g — Bambino (@AwkwardSylynce) August 22, 2020

Ambos jugadores tuvieron diferentes roces a lo largo del duelo que se disputó en una de las canchas del ESPN Wide World of Sports Complex, en Orlando, lo que generó que los árbitros tuvieran que separar a Doncic y Harrell.

En el aspecto deportivo, Los Ángeles Clippers venció a Dallas por 130 a 122 y pasó al frente por 2-1 en la serie que animan por los cuartos de final de la Conferencia Oeste de la NBA. Dallas ahora deberá estar pendiente de a disponibilidad de Doncic, quien sólo jugo 29 minutos y 27 segundos logrando un "Triple doble", para los próximos cotejos, situación que se develará cuando se efectúen nuevas pruebas médicas.

La lesión de Doncic se produjo en el tercer cuarto. Se retiró a los vestuarios, regresó después y jugó unos minutos más, pero al ver que no estaba en buenas condiciones tuvo que abandonar definitivamente la cancha.

"No sé cómo pasó, pero no es tan malo. Tuve mucha suerte de que fuera el tobillo izquierdo, no el derecho", dijo el base esloveno de 21 años que en esta temporada ya sufrió dos esguinces en el tobillo derecho que le hicieron perderse 11 partidos.

Otros resultados de ayer:

Toronto Raptors (3) 117-Brooklyn Nets 92 (0) en el Este; Utah (2) 124-Denver Nuggest (1) 87 en el Oeste y Boston Celtics (3) 102-Philadelphia (0) 94 en el Este.

Partidos para hoy:

Milwaukee Bucks (1)-Orlando Magic (1), a las 14 de Argentina, en el Este, Indiana Pacers (0)-Miami Heat (2), en el Este, a las 16.30, Houston Rockets (2)-Oklahoma City Thunder (0), en el Oeste, a las 19, y LA Lakers (1)-Portland Trail Blazers (1), en el Oeste, a las 22.