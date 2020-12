Escándalo y amenazas: Andrea Rincón habló de su relación con Jonatan Cristaldo

"Y como no le creo nada no sé si es verdad o qué. Preguntales, o sea que les pregunte a los nenes. ¿Cómo voy a hacer eso si tienen tres años? La verdad te hablo como mamá para saber con quién se quedan mis hijos. La relación que tengan ustedes no me importa pero me dice así este pibe y me asusta", agregó la mujer, que en noviembre del año pasado denunció a Cristaldo por violencia de género, luego de asegurar que integrante del plantel de Racing entró al dormitorio en el que ella descansaba y, sin mediar palabra alguna, le propinó un golpe en la cara. A raíz de este episodio, el Tribunal de Familia de Tigre dictó una restricción perimetral para evitar que el delantero se acerque a su presunta víctima.

A continuación, De las Heras publicó una imagen de Andrea Rincón con la frase "Me drogaba para tapar la angustia". Y le consultó a sus seguidores: "Como padres, ¿ustedes que harían?".

Una vez desatado el escándalo, Rincón interrumpió sus vacaciones familiares parar desmentir una supuesta relación amorosa con Cristaldo.

“Con este chico no tengo nada. Lo habré visto tres veces en mi vida porque es muy amigo de una pareja amiga mía que es como mi hermana. La que es muy amiga de él es como mi hermana”, indicó Andrea Rincón ante la consulta del portal Teleshow.

“Esta es una historia de dos personas que no tienen por qué involucrarme a mí. Yo no tengo nada con él. Por favor te pido que desmientas esto y que, loco, no me hagan más cargo a mí. Estoy podrida ya de esto. Estoy cansada. Me levanté con el teléfono explotado y con amenazas muy violentas, muy agresivas. Yo la verdad quiero paz y tranquilidad en mi vida. Nada más”, agregó Andrea Rincón sobre los mensajes que recibió de la ex pareja de Cristaldo, a quien sostiene que no conoce: “¿Yo que tengo que ver con esa señora? Me llegan mensajes amenazándome a mi teléfono. ¿Qué le pasa?”.

Después de revelar que De las Heras le envió “insultos muy desagradables”, Andrea Rincón enfatizó: “No está bueno porque yo no estoy con él”. “Estoy con mi familia, disfrutando de unas vacaciones después de un año terrible en el que falleció mi abuela. Yo no conozco a esta mujer. Le deseo lo mejor, pero no tengo nada que ver. No sé por qué me involucran a mí. Córranme del medio. No es justo. Esto es algo de ellos dos”, concluyó.