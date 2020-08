Escándalo y ¿renuncia?: Moria se enojó con Laurita y la producción de Tinelli

“A mí me gustaría que des la devolución, Moria”, replicó entonces la bailarina evitando ir al choque y apurándola. “Vos estás para co-conducir y yo estoy para dar la devolución cuando se me cante. Así que tranquila. Dejalo hablar un poco al conductor, mi amor”, le respondió la One enojada a Laurita Fernández, con quien, como queda clara, no tiene buena onda.

La situación se puso más tensa cuando Adabel se retiraba de la pista. Moria intentó hacer una acotación pero Laurita Fernández no le dio lugar y, entonces, ella abandonó su lugar en el estrado en el primer amague de renuncia.

Minutos más tarde, De Brito le dio pie para que hiciera su descargo. “Quiero aclarar una cosa. Recién yo quise hablar. Acá me dicen que hay que hacer todo rápido porque tienen que entrar las cuatro parejas para la dinámica, por el COVID, por la nueva vida, por la nueva era...Yo firmé acá y lo hice venir a César Carozza para no ser jurado. Porque yo jurado fui diez años y no quiero tener el culo en forma de silla para dar devoluciones a gente que algunos conozco y otros no, pero merecen mi respeto. Porque a mi me pagan para puntuar al cuatro de copas y al as de espada”, empezó diciendo Moria ante de precisar que su contrato contemplaba un trato y un lugar destacado y de empezar a hablar de su renuncia.

“Yo podía frenarlos a ustedes y a quién quiera. Así me prometieron a mí: ‘Moria tiene plano libre'. El plano libre no es ser jurado como el que está acá -dijo señalando despectivamente a sus compañeros-. Si quiero puedo dar devoluciones y puedo decirle a la señorita co-conductora que es un pulpito y te puedo decir a vos que hables más. Y quería decir una cosa de Adabel porque eso es lo que yo arreglé. Si no se me respeta, me voy mi amor. No tengo nada ni contra vos ni contra nadie. Pero no me interesa poner mi culo ahí para dar devoluciones a ustedes y que me estén corriendo. Si no viene el noticiero, viene el COVID, y si no viene el COVID....No, no es así la vida”, sentenció.

En ese momento, Ángel le explicó que tenían que entrar todos los participantes previstos para esa gala y que si no se apuraba, no iban a poder cumplir, mientras Laurita Fernández, con algo de temor, miraba en silencio. “Entonces si me quedo, porque después voy a hablar con producción o lo hago venir a hablar a mi abogado porque esto no es lo que yo plantee, los voy a puntuar sin hablar. Para no perder tiempo”, concluyó Moria volviendo a su lugar.

Tal como prometió, Moria continuó en el show, pero no dio devoluciones a los participantes. Sobre el final, volvió a hablar a pedido de Agustín Sierra, quien le suplicó que le diga algo acerca de su performance.

"No quiero comer tiempo mi amor. Como soy la última siempre estoy acotada. Para favorecer al gran show del 'Cantando 2020' voy a quedarme muda. Que se los diga otro, hay tres acá para decírselo", disparó en alusión a sus compañeros del jurado.

Cuando De Brito le preguntó si este miércoles estaría presente en el piso para revelar sus votos secretos, La One dejó flotando una posible renuncia: "No lo sé, no sé si vendré mañana, no sé si arreglaré esto con la producción. a lo mejor el voto secreto lo tiene que dar Pepe".

Hoy será la gala de eliminación y el jurado, después de que el público salve a alguna de las parejas que irán al duelo por sus malos puntajes, deberá decidir qué famoso abandona el certamen. ¿Se lo va a perder Moria si concreta su renuncia?