Escándalo con Yao Cabrera: allanamiento, fiestas clandestinas, usurpación y agresiones

Celeste Núñez, dueña de la propiedad, aseguró que Cabrera hace tiempo que no paga el alquiler y que tiene multas en el country por las fiestas clandestinas que viene haciendo durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus.

Agregó que el contrato de alquiler venció a fines julio, pero que se renovó por el DNU del gobierno debido a la cuarentena. "Sin embargo, no aplica para ellos porque tienen muchísimo dinero. Deben 1.200.000 pesos de expensas aproximadamente y hace dos meses que no nos pagan el alquiler. Ni siquiera pagan la luz, el gas, ni ningún impuesto. Viven gratis", detalló.

Embed

"Nos dicen que no tienen a dónde ir y que no los podemos echar porque van a hacer un escándalo mediático y juicio. Amenazas, puras amenazas todo el tiempo. En este momento están haciendo una fiesta, trajeron un micro con no sé cuántas personas y están en mi casa", dijo la mujer luego de que el cronista le recordara que vieron entrar un delivery con 60 pizzas pedidas por Cabrera y sus amigos.

"La gente de seguridad no pudieron hacer algo porque pasaron la barrera por encima y nadie hace nada. Hacen lo que quieren", expresó indignada, antes de agregar que, en octubre, Cabrera encabezó una fiesta con 100 personas que ingresaron escondidas en los baúles de autos.

Embed

Este miércoles el ciclo Nosotros a la mañana mostró imágenes del allanamiento que realizó la policía en la casa que Cabrera eligió para vivir con amigos. Los efectivos incautaron estupefacientes, 65 gramos de cogollos de marihuana, 1.322 dólares, circuito cerrado de cámaras en la vivienda. "Veinticuatro personas, masculinos y femeninos, menores de edad, secuestrando 23 teléfonos celulares y en total 12.400 dólares y 19.800 pesos en efectivo, cheques", reza el acta de infracción realizado por la policía.

Yao Cabrera tiene varias denuncias, pero la justicia no toma cartas en el asunto. Cabe destacar que en las últimas horas fingió su muerte, donde se hizo correr la versión de que había sido asesinado por sicarios. Además, había hecho una campaña para juntar 30 mil dólares, ya que estaba amenazado de muerte. Todo este evento falso y perverso, hizo que sus seguidores de redes sociales asistan al Obelisco, para llorar su muerte junto con pancartas y banderas.