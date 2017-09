Escribió en Facebook que su padre la violó por años

“Hago pública mi denuncia a Enrique Nicolás F. (mi progenitor) quien desde los 9 hasta los 16 años abusó sexualmente de mí, manipulando mis silencios perjudicando mi integridad sexual y psicológica”, señala la joven. Antonella explicó que después de mucho tiempo pudo exteriorizar el calvario que vivió en el seno familiar. Su primer pedido de ayuda data de marzo pasado, cuando se comunicó con la línea 137 de violencia de género. Desde entonces está con contención psicológica. “El 9 de agosto hice la denuncia en la Comisaría de la Mujer de Villa Cabello. Ahora la denuncia está en el Juzgado de Instrucción 3. Hasta hoy sigo esperando la citación para la ampliación de denuncia”.

"Quiero que se haga justicia y este hombre deje de circular como si nada por la calle, porque cometió un crimen". Antonella Parte de lo que la joven escribió en su cuenta de Facebook

La joven contó que su padre se enteró de la denuncia y la llamó en varias ocasiones. “Me escribió diciendo que no le cierre la puerta, y que vayamos al psicólogo juntos. También le pidió a mi hermana que me escriba lo mismo y su actual pareja me envió un mensaje diciendo que si quería hacer la denuncia que la haga, pero que hable con él porque se encontraba mal”, relató en su extenso post.

Por la insistencia del supuesto abusador, realizó otra denuncia y pidió la restricción de acercamiento y un botón antipánico, pero en la Policía le dijeron que no era necesario porque su padre vivía en Oberá, a 100 kilómetros de Posadas, adonde está ella.

Antonella dijo que sus hermanos ya están al tanto. “Hablé con mamá y le conté a mis tíos maternos. También a una tía paterna que me respondió con un ‘no te creo’, por lo que decidí no hablar más con el resto de ellos”. La joven decidió hacer público su calvario porque ahora puedo defenderse. “No sólo a mí, defiendo a la nena de nueve, de diez, de once y todas las siguientes, que se quedaron calladas con miedo, vergüenza y dolor; ahora tengo la fuerza para hacerlo y ya no tengo vergüenza”, expresó.

"Hoy con 28 años tuve la certeza y la fuerza para hacer la denuncia y quiero que se haga justicia". Su valentía Aunque le llevó tiempo, se animó a hacer la denuncia

Crudo relato

Un dolor que nada lo va a borrar

“Nada me va a sanar ni borrar los recuerdos, pero quiero justicia, porque ese dolor que tengo no me lo saca nadie, porque esta mochila pesada no me la puse sola a los nueve años, me la puso un adulto perverso que toda la vida manipuló mis silencios”, agregó Antonella.