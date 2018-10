Esmeralda Mitre: "Mirtha fue una ordinaria"

Según detalló en el final del programa, Mirtha se acercó para consultarle cómo se sentía aunque no le pidió disculpas como a ella le hubiese gustado: “Me preguntó si me sentía mal. Me calló la boca en un momento que me dijo ‘no podés hablar más’, en el tercer bloque, creo”, contó la rubia.

Lapidaria: “Mirtha está resentida. Me trató Muy Mal. no Me dejó hablar, y creo que eso nace de la envidia”.

Por último, se refirió a los dichos de Mirtha sobre que la trató de “difícil”. “Sí, soy difícil como ella, admiro a la gente compleja y con carácter y vos me estás desmereciendo y subestimando por eso. Si me invita a una mesa por rating y querés ganar, me tenés que dejar hablar”, afirmó Esmeralda, quien dijo que no lloró. “Sí manejé la posibilidad de irme, pero si me iba perdía la batalla y no me gusta”, cerró la actriz.