Esmeralda Mitre y otra noche cargada de llanto y delirio

"Yo no quiero su dinero, pero ellos sí querrían el mío, que es el de mi madre. Por eso mi madre impugnó el testamento, no la sucesión", remarcó la participante.

"Yo tengo alergia, se me cierra la glotis.. Y lo que más alergia me trae es el estrés. No lo iba a contar, lo cuento ahora... La producción se portó muy bien conmigo y no lo contó.. pero se me empezó a deformar la cara, se me hinchó un labio, un ojo y me trae nauseas... Estaba pálida y me mandaron a casa. Yo me quería quedar, estaba dispuesta a cantar", relató la actriz para explicar por qué se ausentó del certamen el viernes pasado.

"Yo en mi vida falté a una función... Mi padre se estaba muriendo, entubado cuando una vez, cuando yo hacía Incendios. Yo estaba en el Teatro Alvear y mi papá me llama con delirios y yo la llamo a Nequi (Galotti) y le digo: 'Papá está delirando. Por favor lo tenés que internar'. Mi papá había entrado en coma y aún así seguí la función. Nunca hubiera dejado de estar acá", sostuvo Esmeralda Mitre.

Embed

"Bueno, pero lo primero es la salud", intervino Laurita Fernández. "El día que te quieran robar todo lo que vos tenés, vas a poder ponerte en mi lugar. Los dos años anteriores han sido difíciles, más allá de la muerte de mi padre. Yo quería que se fuese, quería que esté en paz", replicó Esmeralda Mitre con lágrimas en los ojos.

Tras interpretar "A Little Respect", de Erasure, junto a Nell Valenti, Esmeralda fue criticada por el jurado. Nacha Guevara le puso un tres luego de remarcar que le embola su previa y que desafinó.

A su turno, Karina "La Princesita" Tejeda coincidió con el puntaje y el criterio de Nacha en cuanto a las desafinaciones.

Oscar Mediavilla también les puso un tres y opinó: "Estamos en un concurso de canto, y uno debe evaluar el canto. Y no me gustó lo que hicieron, podrían haber afinado un poquito mejor. Lamentablemente no los puedo acompañar con una nota muy alta".

En sintonía, Moria Casán expresó: "El falsete me hizo daño al oído. Fue duro, amor mío. Lamentablemente, esta vez no me gustó mucho" (voto secreto). De ese modo, Esmeralda Mitre fue directo a la zona de duelo.