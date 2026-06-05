Especial La Mañana Indio Solari La reacción “en vivo” de Mario Pergolini tras enterarse de la muerte del Indio Solari

Mario Pergolini reaccionó a la muerte del Indio Solari

Mario Pergolini quedó “impactado” tras conocerse la noticia de la muerte del Indio Solari este viernes a los 77 años. El empresario y conductor de radio y TV estaba al aire de Vorterix cuando comenzó a replicarse la noticia del fallecimiento del líder de Los Redondos.

“No hay palabras. Estamos confirmando que falleció el Indio Solari. Estoy impactado con la noticia y va más allá de que yo lo conozca. Estoy impactado porque hoy dije que iba a abrir con Los Redondos”, contó Pergolini quien reveló que antes de iniciar su programa había pedido empezar con un tema de la banda.

Con el correr de los minutos y la confirmación del deceso del artista, Mario decidió poner fin a la emisión de su programa. “Vamos a despedirnos por hoy, vamos a dejar el programa, es demasiado importante para mi y para Vorterix, para todos, como para no replantear el día de hoy en general”, dijo.