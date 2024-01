Alan mandó al frente a la producción de Gran Hermano y hay rumores de fraude

En esta temporada, GH estuvo envuelto en varios escándalos, no solo por las inesperadas decisiones de los fanáticos del programa, como fue la eliminación de Catalina Gorostidi, sino también por las acusaciones por parte de los participantes de que existe cierto favoritismo por parte de la producción.

Primero, Juliana "Furia" Scaglione, acusó a la producción de ayudar a Sabrina. Luego se sumaron Manzana Farias y Alan diciendo lo mismo sobre la figura de la ex integrante de Las Furiosa. En esta oportunidad, las miradas recayeron sobre Simone después de comentar que le recomendaron una estrategia de juego.

Durante una charla en el patio con Agostina Spinelli, el concursante relató las sorprendentes indicaciones que recibió en el confesionario: "Me tengo un poco de fe porque siempre me shippearon con Sabrina y ese tema siempre está entre nosotros. De hecho, cuando fui al confesionario, ellos me tiraron un palo como que siga para ese lado. Quieren eso, entendés".

Previo a la gala de eliminación, los participantes que quedaron en placa están con miedo de poder abandonar la casa siendo que, en esta ocasión, el voto teléfonico es positivo. Esto quiere decir, que se vota por un participante a favor y no en contra. Eso hace que, quienes menos protagonismo tuvieron hasta ahora, se vean en la cuerda floja.