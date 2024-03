Ángel de Brito contó el secreto mejor escondido de un Gran Hermano

La casa de Gran Hermano renovó su aire con el ingreso de cinco participantes nuevos que sorprendieron a quienes estuvieron desde el primer día, despertando, incluso, malestar en algunos de ellos como sucedió con Rosina y Zoe que no ocultaron su indignación ante las cámaras.

Paloma, Flor, Mauro, Damián y Darío revolucionaron la casa y también las redes sociales ya que impactaron de lleno en el juego aunque no pudieron ser nominados para la placa que determinará un nuevo expulsado en la casa. Este último mencionado, tomó mayor repercusión en los medios por una situación de la que se le acusa fuera de la casa.

En el programa de chimentos LAM, que conduce el periodista Ángel de Brito, contaron una situación particular tras recibir un mensaje: “Mirá donde lo vengo a ver a este garca. Me arruinó el auto y la plata jamás me devolvió y se mudó. Ansioso lo esperaré en Martínez”, escribió una persona identificada como Óscar González.