Ángel de Brito contó lo peor sobre el pasado de la China Suárez

Es que el escándalo es tan grande y no suma capítulos constantemente que todos los días aparecen nuevas cuestiones relacionadas, ya sea directamente con ellos o por declaraciones cruzadas con otros personajes. Así fue que en este caso Ángel de Brito se metió a opinar y dejó una nueva bomba contra la ex Casi Ángeles.

En medio de toda esta situación, continua teniendo un rol polémico la China Suárez ya que, desde que inicio la relación con el futbolista, no se separó ni un momento de él. Pero hoy el conductor de LAM realizó su clásico #AngelResponde en Instagram y cuando le preguntaron por Eugenia, la fulminó.

Como siempre los usuarios, para nada inocentes, le preguntan al periodista con cierta intención. “¿Qué opinás de la dignidad de la China?”, quiso saber un fanático, a lo que el periodista contestó terminante: “No tiene”.

Asimismo, cuando lo consultaron sobre ciertos rumores que circulan que señalan que Wanda podría perder trabajos, De Brito lo desmintió: “Tiene cada vez más trabajo. Y mucho más que gente que se preparó toda la vida. Tiene más trabajo que la China”.

Por otro lado, también Ángel habló sobre las redes de Wanda y opinó: “Está posteando como siempre. No hay que repetir los versos de los abogados”. Cabe destacar que el juez Hagopian determinó que la empresa Meta le suspenda a Nara las redes sociales por treinta días. Sin embargo, la notificación tiene que llegar a la empresa y después ellos recién lo harían efectiva, por lo que podría no ser tan automático.

Angie Balbiani contó porque odia a la China Suárez

La actriz Angie Balbiani blanquéo en Puro Show la razón por la que no tiene buena onda con la China Suárez, su colega y ex compañera de trabajo. Todo se dio en medio de un debate acerca del escándalo de Wanda Nara con Mauro Icardi por sus hijas.

“Ustedes saben cuál es mi vínculo con la China, lo digo porque me paro acá y la gente sabe que yo no tengo la mejor de las ondas con ella...”, dijo la panelista y Matías Vázquez le preguntó: “¿Por Pampita?”. Recordemos que la actriz es amiga de la top model.

“Sí, exactamente”, respondió y Fernanda Iglesias interrumpió: “Pero si la propia Pampita tiene buena relación con la China”. “Sí, pero en su momento la realidad es que no fue una situación fácil y yo me pongo siempre del lado de mis amigas”, contestó.

“Digo esto porque parece que me paro acá y estoy defendiendo a Icardi... yo no hablo con él, no lo conozco, nunca lo vi en mi vida, yo hablo con información que tengo de la Justicia”, aclaró al final.