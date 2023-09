A.N.I.M.AL: "Es un placer y una bendición festejar treinta años de vida"

¿Cómo está atravesando la banda este Tour 30 Años que también tiene alcance a algunas ciudades de Latinoamérica?

Estamos festejando treinta años de vida, que era algo impensado y hoy es una hermosa realidad. Felices de poder festejar con la música, nuestra música, y con muchos amigos y fans de todo el mundo. La idea principal es recorrer todo nuestro país y seguir recorriendo Latinoamérica. Realmente es un placer y una bendición estar festejando 30 años con A.N.I.M.A.L. Ya estuvimos en Colombia, ahora vamos a hacer Centroamérica, Costa Rica, Honduras, Guatemala y después vamos a hacer México, Chile, Ecuador, Uruguay y Perú. Seguramente el próximo año seguiremos festejando porque un año es poco, y seguramente estaremos en Estados Unidos y Europa.

Cerraste el 2022 con la publicación de Íntimo extremo-30 años en donde convocaste a Enrique Bumbury, Juanes, León Gieco, Andrés Calamaro y hasta Lali Espósito. ¿Cómo te surgió la idea y cómo se dieron las invitaciones?

La verdad es que trabajar con amigos es hermoso, y haber hecho Íntimo extremo con amigos es lo más bonito que te puede regalar la música. Con A.N.I.M.A.L. siempre fuimos una banda muy abierta, de no repetir fórmulas, de seguir rompiendo esquemas, y estos treinta años de vida nos hicieron muchos amigos. No solamente dentro del metal sino amigos dentro de la música. A cada uno de ellos (que participaron en el disco) los llamé yo por teléfono y todo nació así, desde la amistad. Me empezaron a sonar en la cabeza sus voces dentro de las canciones de A.N.I.M.A.L. y tuve la bendición de que todos me agradecieron por la invitación. Fue algo muy emocionante para nosotros que semejantes artistas latinoamericanos y de habla hispana en el mundo hayan accedido por una cuestión de amistad. Es algo impagable.

¿Un poco la idea fue provocar a los metaleros o fue en plan de diversión?

La verdad es que no pensamos a quién le iba a caer bien, pero sí pensamos que nos guste a nosotros. Es muy difícil cuando vos hacés una obra nueva o reversión de canciones que a todo el mundo le guste. Pero sí es más factible que si vos hacés las cosas dentro del grupo y nos sentimos felices de haber hecho lo que hicimos, seguramente esa felicidad la podamos trasmitir. Por supuesto que eso no lo captan todos o el 100% de los seguidores de A.N.I.M.A.L.; siempre va a ver un porcentaje que diga ‘guua qué bueno’, otro que va decir ‘gua’ y otro al que no le gustó. De eso se trata, no hacemos las cosas para ser Roberto Carlos y tener un millón de amigos. Hacemos las cosas porque las sentimos y porque creemos en lo que hacemos. Siempre fuimos así. Desde grabar en Poder latino (1998) una zamba con León Gieco y después pasar a grabar “Highway to Hell” con Lemmy (Kilmister) de Motorhead. Siempre fuimos de abrir y no cerrar puertas. Y vuelvo a repetir, no hacemos los discos para que le gusten a la gente, sino honestamente para sentirnos felices.

En el disco Abel Pintos interpreta “Buscando llegar hasta el sol”, que se dio luego de alejamiento de Corvata (Corvalán). ¿Cómo es actualmente la relación con Marcelo y qué quedó pendiente?

Con Abelito, que es un hermano, hicimos una versión acústica que es hermosa. Ese fue el momento en que justo Marcelo (Corvalán) se aleja del disco A.N.I.M.A.L. 6. Son momentos históricos de la vida que quedan marcados y que no se olvidan fácilmente. Para mí, fue muy doloroso que Marcelo se alejara de la banda porque siempre lo consideré un hermano y una persona muy importante en la historia de A.N.I.M.A.L. Al día de hoy nos hablamos y cuando nos cruzamos nos saludamos. Estamos grandes y cada uno respeta sus tiempos, sus momentos. Lo importante es que nos queremos y respetamos.

¿En qué punto te ves reflejado en algunos de los jóvenes artistas como Neo Pistea o Ca7riel?

Los momentos en la música siempre cambian y hoy hay una forma de expresar la música diferente a cuando nosotros salimos con A.N.I.M.A.L. No quiere decir que sea ni mejor ni peor. Son momentos diferentes de la vida y uno se tiene que aggiornar a esos momentos y ser respetuoso. Soy muy respetuoso de cómo cada uno interpreta a la música, y después queda en uno elegir si te gusta o no. También me encanta hurgar y jugar con generaciones nuevas, por eso invité a dos amigos como Neo Pistea y Ca7riel a cantar una versión alucinante de “Mi barrio”. Creo que ellos son parte de este barrio nuevo, de esa esquina nueva, de esa forma de hablar nueva y de esa revolución nueva. Me parecía buenísimo que estén porque son amigos y a los dos les gusta A.N.I.M.A.L., y bienvenido sea porque hay que seguir compartiendo, creando, jugando, unificando y abriendo mentes.

En este regreso que se dio hace más de cinco años, ¿pesó más lo sentimental que lo material, teniendo en cuenta que con el proyecto De la Tierra te iba muy bien?

Cuando volvimos fue algo alucinante porque fue impensado y nos dimos cuenta del amor que las diferentes generaciones tenían sobre A.N.I.M.A.L.: del padre al hijo, del hijo al nieto. Fue algo que sucedió por un llamado de Marcelo Castro hacia mí por una reunión que tuvimos con Titi (Cristian Lapolla) y surgió. Nunca fue por algo material; si no, no nos hubiésemos ido a tocar juntos. Unimos la banda porque lo sentíamos y porque quizás necesitábamos tocar juntos y se dio. De la Tierra es otra banda con la cual disfruto tocar y hacer discos. Pero mi banda histórica es A.N.I.M.A.L. y siempre voy a estar agradecido a eso.

A los 56 años, ¿cómo te llevás con estas giras teniendo en cuenta que debés afrontar una operación en la espalda?

Realmente mi cuerpo es diferente a los que era 30 años atrás cuando empecé. Tengo muchos problemas en la espalda, pero trabajo todos los días para que los dolores no sean tan fuertes. Es algo crónico que no me lo voy a poder sacar; tengo varias hernias de disco y no me quiero operar. Lo trabajo con ejercicios, con médicos y osteópatas. Sigo para adelante, mientras el cuerpo me dé, lo voy a lograr y lo voy a hacer. El día que no pueda rendir al cien arriba de un escenario, no me voy a subir a robarle la plata a nadie ni a robarle el sentimiento que yo tengo sobre la música que es la honestidad ante todo.

Después de la pandemia, ¿qué cosas o prioridades cambiaron de forma radical en tu vida?

Después de la pandemia, a todos nos cambió la vida. No lo vamos a olvidar nunca más porque se perdieron familiares, amigos y son cosas que quedan marcadas. Fueron dos años difíciles de incertidumbre de qué iba a suceder. Por supuesto que mi vida cambió. La valorización del día a día cambió muchísimo. Caminar libre y que sientas el viento que te pega en la cara sin barbijo, el poder abrazar de nuevo y darle un beso a alguien es algo impagable. Creo que el que no aprendió a valorar lo más ínfimo de la vida es porque realmente no entendió nada. Gracias a Dios, hay que seguir para delante.

Siempre tuvieron una mirada sobre el contexto social y reivindicaron la lucha de los pueblos originarios. ¿Qué observación hacés hoy en estos 30 años?

Cuando comenzamos con nuestra historia con Acosados Nuestros Indios Murieron Al Luchar y escribimos canciones como “Solo por ser indios”, pensábamos que en ese momentos estábamos concientizando y ayudando a la vez a lo que fue una matanza indiscriminada indigenista en toda Latinoamérica. Y a reivindicar y mantener ese espíritu de lucha vivo. Pasaron treinta años y me doy cuenta de que las letras que escribimos siguen tan vigentes como en aquel momento (década del 90). Por un lado, digo ‘qué groso haber escrito eso’ ; y por el otro, me duele ver que la humanidad sigue involucionando. Porque los problemas indigenistas siguen sucediendo igual o peor que años atrás. Que la gente que tiene poder en el mundo entienda que el poder lo podemos utilizar para cosas más benéficas que hacer maldad.

Los ánimos no son los mejores en la sociedad y el mes que viene se celebran elecciones en donde Javier Milei tiene chances de convertirse en presidente de la Nación. ¿Qué lectura hacés de lo que ocurre?

Siempre con la política fui una persona que me involucré en el sentido de qué está sucediendo, pero nunca en opinar sobre nadie: me parece que la música y la política no van de la mano. La política es algo que está como inmerso en muchas mentiras y mucho uso de poder. En algo raro. Y la música es libertad, amor, pasión, hermandad. Es todo lo contrario. Y siempre llegué hasta el último momento en elegir, votar, porque dejé de creer hace muchos años en la política. Y eso es descreer absolutamente de todo y me duele que suceda. Me gustaría tener opciones para elegir, pero la verdad, si hoy te tengo que decir algo, no te puedo hablar de nadie. Ni de Milei, ni de Massa, ni de Bulrich. No sé si van por el camino correcto o no y me confunde mucho el mensaje. Lo único que espero es que el que gane tenga esa autoridad de ser presidente de la Argentina y que entienda que es el presidente de un país que necesita de políticos honestos y que de una vez por todas dé un rumbo. En donde la gente no pase hambre y tenga un trabajo digno. Donde la gente pueda disfrutar la vida en familia y tener una vida proyectada para tener un futuro. Ojalá que el que suba entienda que desde el pueblo se logran las cosas. No cien personas que solamente piensan en el puesto político y en figurar.

Has cantado con Mercedes Sosa, León Gieco, Abel Pintos, Lemmy (Kilmister), Robert Trujillo (Metallica) y grabado con Alex Lora de El Tri y Gustavo Cerati. ¿Te considerás el músico de metal que tiene la cabeza más abierta?

Me siento un bendecido porque todos ellos me dieron la posibilidad de compartir mi música con ellos. No sé si soy el músico metalero más abierto, pero me considero un metalero muy abierto de mente. De corazón, de alma. Para mí la música, más allá de que amo la distorsión, es libertad, unión, pasión, fraternidad. No podría ser nunca un músico cerrado. Me parece que me perdería de muchos colores que la vida te regala.

¿Cómo seguirá la vida de A.N.I.M.A.L. después de esta extensa gira?

La vida sigue. Y a fines de 2024 vamos a comenzar a mostrar canciones nuevas de un futuro disco.