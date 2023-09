Antes y después: así quedó Camila Lattanzio tras su operación

Camila Lattanzio , la ex participante de la última edición de Gran Hermano , expresó su alegría y compartió los resultados de su última cirugía estética: un aumento mamario. Sin embargo, esto no cayó muy bien en algunos usuarios de redes sociales y las críticas no tardaron en llegar.

Sin embargo, todo lo que para ella era emoción y felicidad, sus seguidores no lo vieron de la misma manera. A raíz de la conmoción que causó la muerte de Silvina Luna , por haberse sometido quirúrgicamente a retoques físicos con el Doctor Anibal Lotocki, las noticias que giran en torno a las modificaciones estéticas/físicas/corporales, no son bien recibidas en el público.

Por otro lado, hace poco la ex GH preocupó a todos. El sábado 12 de agosto Camila acusó a su expareja de tenerla encerrada en una casa. La cantante le hizo una captura al perfil de su expareja, Matthew Coconi, y pidió a sus seguidores que la ayudaran con una compleja situación: "Hola, chicos, por favor estoy encerrada en la casa de mi ex. El fue el que me robó, está viniendo la policía pero no me deja salir".

Asimismo, Lattanzio agregó: "Este es el perfil. Me está amenazando con que me va a hackear las cuentas, por favor la gente que ya conoce a este tipo, denuncien". Aunque la historia fue eliminada a los pocos segundos, desde la cuenta de LAM hicieron captura y la compartieron.

camila-lattanzio-denuncio-a-su-exnovio-en-la-red-me-esta-amenazando-1630320.jpg

Cuando Lattanzio visitó LAM tras su salida de la casa más famosa, reveló que había podido ver muy poco del reality antes de su ingreso e insinuó que esto habría sido por culpa de su expareja, a quien escogió no nombrar: "No puedo hablar. Nivel que él hace cosas que... Tuve miedo. No se podía hablar de Gran Hermano. Yo hacía los castings y le contaba. Le decía '¿Qué te parece si en algún momento entro como suplente?'. Y él me decía que no, era capaz de... Él podía hablar con la producción. Tenía mucho miedo de que me cagara todo".

"Dos años. Estuve un año estando en algo y justo pasó lo de la muerte de mi papá y me aferré a él... Imaginate que pensaba que si entraba a GH, era una tro... Y yo ahí pensaba 'capaz que no debo entrar a Gran Hermano'. Era muy tóxico al nivel de que cortaba y volvía, cortaba y volvía... Cuando entré, yo decía '¿qué puede pensar él de mí ahora?', imaginate mi cabeza cómo seguía. Yo estaba segura y sabía que era mi sueño entrar. Yo no podía ver Gran Hermano", agregó.

Sin embargo, en ese momento, Camila agregó: "Es muy pesado, es alguien del ambiente y no quiero decir más. Es conocido".