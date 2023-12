Antonela Roccuzzo mostró el freezer y asombró a todos con un detalle mundialista

Así, Antonela, Lionel y sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro dejaron de manera temporal su casa en el estado de la Florida y viajaron a la ciudad santafesina de Rosario . Disfrutaron de momentos distendidos junto a la pileta, tomaron sol y se reencontraron con amigos que hacía tiempo que no veían.

Fue en uno de esos momentos de relax y descanso donde Antonela decidió compartir con sus seguidores qué era lo que estaba viviendo en su Rosario natal. En esa “ventana a la intimidad” que la influencer y empresaria abrió a los usuarios de las redes hubo un electrodoméstico que sorprendió por su particular decoración: detalles personalizados que resaltan la identidad de los cinco miembros de la familia y otros guiños a la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, disputada en el estadio Lusail.

Con el correr de los años, tanto Antonela como Lionel dejaron bien en claro que para ellos lo primero es la familia. Tal es así que ambos tienen tatuados los nombres de sus hijos y en el caso del mejor futbolista del mundo también lleva a Thiago, Mateo y Ciro en sus botines. Incluso las iniciales del clan Roccuzzo-Messi estuvieron presentes en su árbol de Navidad. Pero eso no termina allí.

Cómo es el freezer personalizado de los Messi que remite al Mundial de Qatar 2022

En la casa del barrio de Funes, cerca de Rosario, donde la familia está instalada para pasar las fiestas de Fin de Año, los Messi tienen un freezer muy singular. Además de estar repleto de paletas heladas, está decorado con las tres estrellas –Argentina 78, México 86 y Qatar 2022– y unas mini camisetas de la Selección personalizadas.

Fue la propia Antonela quien a través de las stories de Instagram dejo ver el electrodoméstico más argentino del mundo.

El freezer está pintado íntegramente de celeste, cuanta con distintas referencias a la Copa del Mundo de Qatar, como es el caso de las tres estrellas doradas y debajo una fecha que quedará en la memoria de La Pulga, de su familia y de todos los amantes del fútbol: 18 de diciembre. Y una particularidad es que en lugar de incluir el año 2022, quienes realizaron el ploteo optaron por algo que dota al electrodoméstico aún de más mística: el signo del infinito.

En la fotografía que Roccuzzo compartió a través de las stories –y que musicalizó con el clásico de la música disco "Celebration", de Kool and The Gang– quedó bien en claro que se trata de un regalo que recibieron. Regalo que no fue exclusivamente para el capitán de la Scaloneta, sino para la familia en conjunto.

La story de Instagram con la que Antonela Roccuzzo reveló cómo es el freezer de su casa de Rosario.png Albiceleste y con la tercera estrella: así es el freezer que la marca de helados Lucciano's le obsequió a la familia de Antonela Roccuzzo y Lionel Andrés Messi para su casa de Rosario. Instagram @antonelaroccuzzo

“Familia Messi”, se puede leer en el frente del freezer junto con cinco camisetas que lucen el número 10 y cada una de ella tiene un nombre distinto: Thiago, Mateo, Ciro, Anto y Leo. El electrodoméstico fue un regalo de la cadena de heladerías Lucciano’s.

Sin dudas, a juzgar por la enorme cantidad de helados que hay en ese freezer, los Messi no tendrán problemas en combatir el verano rosarino. Y cada vez que vuelvan podrán regocijarse, una y otra vez, de ver uno de los logros deportivos más importantes de la carrera del astro del fútbol mundial.