Así es el video de la nueva canción de la China Suárez: Pasatiempo

Según contó la China Suárez en el lanzamiento de la canción, "Pasatiempo" es una canción que expresa una desilusión amorosa ficticia, sin embargo, en sus letras podemos encontrar las siguientes palabras: "Te fuiste, me abandonaste y me olvidaste. Sabés que por ti mucho sufría, solo fui un pasatiempo para ti y yo pensaba que era feliz...". Estas líneas han llamado mucho la atención de sus seguidores, quienes no pudieron evitar asociarlas con su expareja, Rusherking, con quien habría terminado su relación a principios de año.