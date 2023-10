Así fue el cambio de look al que se sometió Leticia Siciliani

La actriz y coconductora de Olga sorprendió a todos al someterse a un fuerte cambio de look que nadie se esperaba.

Leticia Siciliani , la querida actriz y conductora, ha cautivado a su audiencia una vez más con un sorprendente cambio de look. Siendo una de las figuras más seguidas en Argentina, Leticia no dudó en compartir su transformación en Instagram, donde sus seguidores la siguen de cerca y le hacen preguntas sobre su vida.

Leticia Siciliani, quien se ha destacado en el teatro y la televisión, recientemente visitó el programa "A la Barbarossa", conducido por Georgina en Telefe. Durante su aparición en el programa, expresó su pasión por la actuación y su admiración por su hermana, la también talentosa Griselda Siciliani. La actriz compartió: "Actuar es mi gran pasión, y con el tiempo he confirmado que realmente es mi vocación".

Leticia Siciliani 1.jpg Leticia Siciliani

Qué dijo Leticia Siciliani sobre su hermana

Al ser consultada sobre si tenía ídolos en la actuación, Leticia reveló: "No sé si tengo ídolos, pero admiro mucho a mi hermana. Si no fuera mi hermana, la admiraría igual, porque me parece excelente como actriz. Además, de su generación, hay muchas actrices muy talentosas, como Carla Peterson y Jorgelina Aruzzi".

Leticia Siciliani, además de su carrera en la actuación, se mantiene conectada con sus seguidores a través de su programa de streaming en Olga, donde comparte momentos y experiencias con Nati Jota y Eial Moldavsky. Recientemente, su nuevo look ha desatado rumores sobre un próximo proyecto teatral que está por venir.

Leticia Siciliani 2.jpg Leticia Siciliani

Con su característico sentido del humor, Leticia bromeó en un video, apareciendo primero con una peluca rubia antes de revelar su nuevo aspecto. Su estilista confirmó que el tono "violáceo" y el corte con movimiento son parte de su renovación para su próximo proyecto, dejando a sus seguidores ansiosos por descubrir más detalles sobre su emocionante futuro en el mundo del entretenimiento.