Bake Off Famosos: quiénes son los 5 mejores pasteleros

Frente al jurado, De Santo enfrentó a los conocedores del tema y Wanda destacó que “las mejores navidades son en casas humildes” mientras que el actor lamentó no haber podido contar la historia que pretendía dado que buscaba “armar un hogar en vez de una casa”.

Finalmente, quedó entre los peores de la jornada junto a Gastón Edul y Cami Homs, sin embargo, estos dos fueron salvados por el jurado. Christopher Krywonis se encargó de felicitarlo por llevar alegría y bondad humana a la carpa de BakeOff Famosos y a Telefe. “Traerle alegría a la gente es muchísimo”, aseguró el francés.

“Si algo quedó dejar en esta vida no es que me respeten, es que me quieran. Es lo mejor que les puedo dejar a mis amigos, familia y a los que me conocen porque sé amar. Siento que amar es hacerle la vida más fácil a otra persona y viceversa. Por eso mi alegría permanente, porque me hace bien a mí también, y me la devuelven. Gracias a todos”, cerró Damián siendo el último eliminado después de haber vuelto en el repechaje.

Con la salida del actor, los finalistas son Cami Homs, Verónica Lozano, Cande Molfese, Mariano Iúdica y Gastón Edul.