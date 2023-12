Brad Pitt cumple 60 años: cómo fue el día que estuvo a punto de ser noqueado por Mike Tyson

En 2016, Mike Tyson fue Invitado a una emisión del programa de televisión The Real . Fue en ese momento que el púgil sacó a relucir una anécdota de 1989 que vinculaba al protagonista de Leyendas de Pasión (1995) con su ex, la actriz Robin Givens.

Mientras que para finales de los ’80 Tyson ya era un boxeador consagrado, Pitt estaba comenzando su promisoria carrera en Hollywood. El encuentro entre ambos se dio en la puerta de Givens y estuvo a punto de terminar de la peor manera.

Givens y Tyson se casaron, pero luego de un año anularon su matrimonio. Sin embargo, – según palabras del boxeador– tiempo después seguían manteniendo sexo ocasional. En ese contexto, el ex campeón mundial llegó sin previo aviso a la casa de la actriz y la encontró de la mano con Pitt.

Mike Tyson.mp4

"Tenía que ir a la oficina de mi abogado, pero quise pasar por la casa de Robin para un ‘rapidito’ (rump session). Qué puedo decir, yo era joven y la extrañaba. Estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”, reconoció Tyson.

Esta anécdota también forma parte del libro autobiográfico de Tyson, La verdad indiscutida (Undisputed Truth, Blue Rider Press, 2013). “Brad (Pitt) debió haber estado ebrio o algo así, pero me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un libreto”, sostiene en el texto. Algo que bien puede ser cierto dado que Givens y el galán de Hollywood coincidieron en la serie Los primeros de la clase (Head of the Class).

Brad Pitt junto a Bruce Willis protagonizaron la película 12 monos de 1995.png Brad Pitt junto a Bruce Willis protagonizaron la película "12 monos" (1995)

Qué dijo Robin Givens sobre el encuentro entre Brad Pitt y Mike Tyson

Oportunamente invitada al programa de televisión The Wendy Williams Show, Givens no sólo habló de la denuncia que radicó por abuso contra Tyson, sino que echó por tierra la versión del boxeador sobre la súplica de Pitt.

“Eso jamás pasó. Y tampoco es cierto que la relación no funcionara por culpa de Tyson”. Además, la actriz explicó que tanto ella como el ex de Angelina Jolie se tomaban el trabajo muy en serio y tomaron la decisión de repasar los guiones en su domicilio para que los fans no los molestaran en algún lugar público. De todos modos, el affaire entre Givens y Pitt solamente duró poco tiempo.

Por su lado, Tyson, quien lidera un proyecto para el cultivo de cannabis en el estado de California, jamás dio muestras de rencor por lo sucedido aquella noche. “No estoy enojado con Brad, de ninguna manera. Claramente no le guardo rencor, porque, si así fuese, ya no estaría vivo”, sentenció el púgil entre risas.