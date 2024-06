Camila Deniz sigue bajando de peso en el programa de Cormillot y realizó su confesión más íntima

camila-deniz-1.jpg Camila Deniz habló de los cambios en su cuerpo.

Qué dijo Camila Deniz sobre su cuerpo

“Yo me miro al espejo y hoy por hoy me veo la panocha que antes no la veía porque tenía mucha panza. Dije ‘¡wow! ¡apareció!’”, lanzó sin filtro la participante, con una fuerte confesión a los profesionales y al conductor. “Doc, no es un dato menos importante esto de empezar a verte los órganos sexuales, ¿no?”, indagó Mario Massaccesi a Alberto Cormillot.

El especialista en nutrición confirmó que volver a verse la zona íntima es muy importante en los pacientes que tienen obesidad. “Es muy importante ver los órganos sexuales. Hay algunos que dejaron de hacerlo hace tiempo y esto les complica incluso poder higienizarse”, reconoció el médico, que destacó que este cambio en el cuerpo de Camila era muy positivo.

camila-deniz-2.jpg Camila Deniz habló de los cambios en su cuerpo.

El festejo de Camila Deniz, tras el nacimiento de sus sobrinas

La llegada de las gemelas Aimé y Laia, hijas de Thiago Medina y Daniela Celis, se vio eclipsada por la polémica generada en las redes sociales debido a una foto subida de tono de la tía de las recién nacidas, Camila Deniz.

La atención inicial estaba centrada en las publicaciones de Daniela Celis mostrando a sus bebés, pero todo cambió cuando una foto sensual de Camila se hizo viral. La futura tía, un día antes del nacimiento de las gemelas, compartió en su cuenta de Instagram una imagen provocativa, generando un impacto instantáneo.

La selfie de Camila mostraba un primer plano de su rostro, con la lengua entre los labios, y un pronunciado escote, que dejaba poco a la imaginación. La captura estaba acompañada por la canción "Piscina" de María Becerra y la sugerente frase en sobreimpreso: "Yo sólo quiero contigo".

Ante la sorprendente repercusión, Camila Deniz, ahora feliz tía de las gemelas, realizó una nueva publicación, reposteando la famosa foto, esta vez con una canción de La Joaqui y una letra más atrevida. "Yo te amo. ¡Qué decirte!", expresó una fan sobre el posteo. A lo que Camila respondió con un simple "Amo".