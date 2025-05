Caro Ibarra mostró cómo quedó su casa tras un grave incendio

Todo ocurrió el viernes pasado cuando la ex actriz de Soy Luna había viajado para conducir un evento. En medio del trabajo recibió un llamado que la quebró: su vecina le avisaba que había fuego en su departamento. Fue un cortocircuito en una lámpara del vestidor lo que desató el desastre. “Se quemó el 90% por no decir el 95% de la ropa”, relató más tarde en un video que compartió en sus redes, donde mostró la devastación que dejó el incendio. “Ya lloré un montón, pero no voy a llorar más porque estoy bien, mi hijo y mi perro están bien, y porque estamos vivos”.

Al día siguiente, y con una entereza que conmovió a sus seguidores, Carolina volvió a ponerse al frente del ciclo de streaming Modo Zapping, el ciclo que conduce por la TV Pública. Allí, entre emociones cruzadas, habló por primera vez frente a cámara sobre lo que vivió: “Parece que me estoy riendo, pero me la pasé llorando todo el fin de semana. Estoy recibiendo mensajes hermosos de gente que no me esperaba, como Coco Fernández, Gabriela Sobrado, Nico Vázquez... Todos me quieren ayudar. Me da vergüenza pasarles el alias”, al dejar en claro la solidaridad de quienes la rodean.

Los daños que ocasionó el incendio en la casa de Caro Ibarra

El daño en su hogar fue severo. Aunque el fuego no se propagó al total de la casa, las llamas destruyeron la habitación, el vestidor, y gran parte de sus pertenencias. “Está todo negro. Las paredes están levantadas. Hoy volví a entrar y no tengo luz, no tengo sábanas, no tengo frazadas, no tengo ropa. El electricista me dijo que mínimo un mes sin electricidad. Todo está lleno de hollín, con un olor tóxico”. Aun así, Caro Ibarra no dejó de tomarse el tiempo de agradecer: “Los bomberos llegaron enseguida. Rompieron la puerta, pero no me voy a enojar porque podría haber sido peor”.

La solidaridad no tardó en llegar. Una amiga incluso fue a esperarla a la terminal con una valija llena de ropa. “Obviamente me puse a llorar. Y así sigo, llorando por las actitudes de la gente. Fue muy emocionante”.

La también actriz explicó que por el momento se instalará en la casa de su madre, fallecida hace cuatro meses, donde planea quedarse al menos dos meses. Su hijo, Camilo, de 12 años, también está conmovido por lo sucedido. “Me preguntó si podía faltar al colegio porque estaba triste. Toda su ropa huele a quemado. Es todo feo… pero adentro de cada uno, todo lindo”, cerró con una mezcla de tristeza y esperanza.

Dany Martins, su compañero de conducción, también aportó su testimonio al aire: “Gracias a Dios, ni Caro ni Camilo ni el perro estaban en la casa cuando ocurrió el incendio. Fue un milagro”.