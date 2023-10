Charly García cumple 72 años: cuál fue la canción con la que hizo llorar a Carlos Menem

Pionero del rock nacional, Charly García lideró las bandas Sui Generis (dúo junto a Nito Mestre), PorSuiGieco (con Raúl Porchetto, Nito Mestre y León Gieco), La Máquina de Hacer Pájaros (con Oscar Moro, Carlos Cutaia, Gustavo Bazterrica, y José Luis Fernández) y Serú Girán (con David Lebón, Moro y Pedro Aznar). En su etapa solista además producciones con su nombre artístico alternó placas con los seudónimos de Casandra Lange y Say No More.

La tapa de La grasa de las capitales una parodia a la revista Gente 1200 x 678.jpg La tapa de La grasa de las capitales (1979), segundo disco de estudio de Serú Girán, una parodia a la revista Gente y otras publicaciones de la época.

En toda su carrera hizo distintas colaboraciones con diferentes artistas como el genial Luis Alberto Spinetta, de la cual surgió el himno "Rezo por vos", y con el ex Serú Girán Pedro Aznar con quien grabó el dico Tango 4 (1991).

Cientos de conciertos de Charly García son recordados, pero quizás el más emblemático de todos fue uno que dio, coincidentemente para su cumpleaños número 58. Fue en el estadio José Amalfitani de Liniers y a raíz del temporal desatado esa noche se denominó El Concierto Subacuático.

No era la primera vez que Charly tocaba bajo un aguacero. De hecho, hay un momento mágico en un show de 2004 en el estadio de Ferro, cuando desafía la lluvia para interpretar la canción Seminare de Serú Girán. Circula en YouTube un video, compartido por Rarezas SMN (por Say No More) que ya superó las 33 millones de reproducciones.

Cómo se gestó el encuentro entre Charly García y Carlos Menem en Olivos

Corría el año 1999 –sí, paradójicamente como el título del disco y la canción de Prince, a quién Charly García “acusó” de haberle robado una melodía con “Purple rain”– y el presidente de la Nación, Carlos Saúl Menem, quería tener un encuentro con el mítico músico argentino. Eso que había comenzado con invitación informal por parte del jefe de Estado en una producción fotográfica de la revista Gente terminó por tomar forma.

“Algún día voy a ir”, había respondido García a la invitación de Menem. El músico estaba súper atareado ya que ese año editaría Demasiado ego, Charly & Charly y la recopilación Obras cumbres. Pero Menem le había dejado claro a su secretario general Alberto Kohan que lo quería en Olivos: “Conseguilo”.

Las negociaciones quedaron en manos del jefe de prensa de Kohan, Fernando “el Turquito” Szereszevsky -quien con el paso del tiempo siguió muy vinculado con Charly y hasta lo llevó a la cancha a ver a Atlanta- y el entonces manager del músico, Marcelo Della Valle. Hubo algunas idas y vueltas que incluyeron una supuesta gripe del músico, una gira por el exterior del Presidente. Pero finalmente el encuentro se produjo el 30 de junio de 1999.

Charly García junto a Zulemita y Carlos Saúl Menem en la Quinta de Oilvos 1200 x 6778.jpg Charly García junto a Zulemita y Carlos Saúl Menem en la cena del 30 de junio de 1999 en Oilvos.

Esa noche Charly jugó de local en Olivos, tuvo más protagonismo que el mismísimo Menem. Lo trataron como un rey: desde Presidencia habían comprado varios brazaletes rojos con la inscripción Say No More como los que García usaba en sus shows para parodiar al nazismo y a Adolf Hitler.

La canción con la que Charly García hizo llorar a Carlos Menem

Hubo una visita guiada por las instalaciones, asado del mejor, vinos con la etiqueta Menem, whisky y habanos Cohiba. Después de ello, Charly García se sentó en el piano que habían preparado ad hoc. Tal como rezan las crónicas de la época el mini recital comenzó con “Good Show”, la cortina musical del programa homónimo de Tato Bores.

Charly García brindo un show privado para 25 personas en la Quinta de Olivos en 1999 1200 x 678.jpg Charly García brindo un show privado para decenas de personas en la Quinta presidencial de Olivos el 30 de junio de 1999.

Pero el momento más emotivo de la noche tuvo lugar una vez que Charly García invitó al piano al Presidente. En una suerte de clínica para principiantes, cuentan testigos de aquella noche que el ex Sui Generis incluso le enseñó al mandatario una parte del vals Danubio Azul del austríaco Johann Strauss.

Sobre el final del show, Charly García interpretó Los Dinosaurios, tema insignia del disco Clics modernos (1983) y cuya letra interpela a los militares y a la dictadura iniciada con el golpe del 24 de marzo de 1976. “Le arranqué un par de lágrimas. Tenía el plan de tocar esa canción en su presencia para verificar si era humano o no. Es humano", sostuvo Charly tiempo después.

La canción, con un fuerte componente político, lejos estaba de serle indiferente a Menem. Se trataba del presidente que había indultado a genocidas en el comienzo de su gestión, pero el mismo que durante el Proceso había sido uno de los tantos presos políticos. En su caso, estuvo alojado en Las Lomitas, provincia de Formosa.

Carlos Menem, fallecido en febrero de 2021, tenía admiración por los ídolos populares. Así recibió infinidad de figuras en la Quinta de Olivos, como Michael Jackson o Los Rolling Stones. Y también a Charly García quien hoy, en medio de versiones sobre su estado de salud, cumple 72 años.