Cinthia Fernández se metió en la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez: qué dijo

En los últimos días se conoció un duro audio del delantero argentino charlando de manera tensa con su hija Francesca días antes del cumpleaños de la niña que Wanda Nara celebró en su casa de Santa Bárbara. Tras todo el revuelo que volvió a levantarse, la que se metió a opinar al respecto y no pudo quedarse callada fue Cinthia Fernández.

En ese contexto, a través de sus cuenta de X, Cinthia Fernández hizo su picante comentario liquidando al delantero. "Me parte el alma Francesca la hija del imbécil de Mauro Icardi. Pobre nena. Cómo le vas a hablar así", comienza la publicación de la bailarina de manera contundente tras el escándalo desatado por el audio del cuestionado futbolista.

La panelista siguió con el mensaje que evidentemente la afectó, así como a muchos de sus seguidores que también se pronunciaron en contra de Mauro Icardi, entonces continuó: "Qué desubicado, agresivo, enfermo. No hay un límite se me estrujo el corazón".

Por último, Cinthia Fernández le dedicó unas pequeñas palabras a la niña e hizo un llamado a la reflexión pidiendo una pronta intervención judicial para proteger a la menor, emotivamente expuso: "Chiquita linda ojalá estas niñas estén bien. Que alguien judicialmente se ocupe de esto. Es una locura"

La mediática también había criticado duramente a Daniel Osvaldo, así como lo hizo con Icardi, luego del fuerte mensaje que lanzó en sus redes sociales apuntando a Jimena Barón, madre del hijo que tienen en común.

El audio de Mauro Icardi con su hija Francesca

Audio que sube Pampa Monaco a IG.

Mauro charlando con su hija



— ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) January 19, 2025

En la grabación se escucha a Mauro explicarle a Francesca su postura: “Si vos querés que yo te vaya a buscar con la policía, como tu mamá mandó a la policía a casa para sacar a Silvia (la niñera contratada por él), lo hacemos. Yo no tengo problema. Pero después tu mamá sale llorando en los medios”.

La niña intenta intervenir en varias ocasiones, explicándole que el día de la fiesta aún no se cumplían los 15 días que debía pasar con su madre según el régimen judicial establecido. Sin embargo, Mauro insiste: “Hay una orden del juez. Yo mañana me presento en la policía, hago la denuncia, no hay ningún problema”. Ante la abrumadora situación, Francesca lo confronta directamente: “Bueno, ¿vas a venir a mi cumple sí o no?”. La respuesta del jugador fue un frío: “Tengo que ver la agenda”.