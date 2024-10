Cómo fue el fatídico primer casamiento del Chino Leunis

Lo que más desean los novios mientras se encuentran organizando la fiesta de casamiento es que todo salga a la perfección. Pero no todos corren con esa suerte. Uno de ellos es el Chino Leunis , quien recordó el insólito accidente que hubo en su primera boda.

“En un momento, un gran amigo mío que se llama Santiago tuvo una sinapsis mental rara en la que dijo: 'Qué divertido sería tirarle una torta en la cara a Leandro'", recordó el Chino Leunis sobre este insólito accionar que despertó el descontrol en su casamiento.

"De repente, me empezó a tirar pedazos de torta. Aquellos que vieron la situación, no sólo que no intentaron detenerlo sino que fueron por más. Toda la mesa de dulces empezó a volar por el casamiento. Y bueno, la torta tiene mucha crema y la crema leche y grasa. Así que el piso estaba muy resbaloso", indicó.

Chino Leunis-casamiento-1.jpg

El duro accidente que hubo en el casamiento del Chino Leunis

Tras aclarar que el piso estaba resbaloso, la caída de alguno de los invitados era inminente: "Ahí aparece en escena el papá de Santiago, Carlitos, que hace una pose de gimnasta y queda tirado en el piso. Ahí dijimos: 'Se rompió todo'. Suspendimos la fiesta, llamamos a la ambulancia, tenía una fractura muy fulera".

Aunque el hecho terminó entre risas a pesar de lo ocurrido: "La mayoría de mis amigos son de Racing y, cuando vimos que estaba todo bien, lo empezamos a alentar a Carlitos como si fuera un futbolista que se había lesionado. Todos cantamos: 'La Acadé, la Acadé'".