Cómo le contarán a Martina la muerte de su abuela tras salir de Gran Hermano

Martina Pereyra hizo estallar una polémica, de la cuál no está enterada, dentro de Gran Hermano . Cuando falleció su abuela, ella estaba participando del reality y según pidió su propia familia, no le dijeron nada. Ella, ajena a esta tristeza, continuó enviándole saludos a su abuelita.

La noticia la reveló en febrero Ángel de Brito en su programa. Lo hizo como quien debe lanzar una bomba sin previo aviso: “Murió la abuela de una participante y no se lo dijeron por decisión de la familia”. El nombre apareció poco después: Martina Pereyra.

image.png

Y entonces todo cambió. Cada vez que ella mencionaba a su abuela, los espectadores del otro lado de la pantalla se estremecían.

Por qué la familia de Martina de Gran Hermano decidió no contarle nada al respecto de la muerte de su abuela

“Yo hablé con Delfina, su hermana”, explicó el panelista de LAM, Federico Bongiorno. “Ellos decidieron no contarle porque no está pasando un buen momento en la casa. Está angustiada. Y sentían que esta información, que no se puede revertir, le sumaría un estrés imposible de procesar en ese contexto”.

Las redes ardieron. “El trauma que le van a dejar por no decirle”. “No le dieron la posibilidad de despedirse”. “Va a sufrir mucho cuando se entere”. La indignación era generalizada. Pero la familia se mantuvo firme. Cuando LAM los abordó, la respuesta fue tajante: “Fue una decisión familiar. No vamos a hablar de eso. Cuando salga, se lo contaremos...”.

image.png

El domingo, finalmente, Martina salió de la casa. En redes, el tema volvió a explotar. “Solo puedo pensar en cómo se va a enterar. Eso me hace percha”. El foco del reality, por primera vez en meses, dejó de ser el juego. La trama ya no gira en torno a alianzas o nominaciones. Gira en torno al instante preciso en que a una joven le digan: ya no está.

Hay tres posibilidades. Que sean los psicólogos del ciclo quienes le informen lo ocurrido. Que lo haga su familia, en una visita privada, íntima, contenida. O que se espere a la gala de este lunes, en vivo, para que el momento sea parte del espectáculo.