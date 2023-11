Cómo se puso Flavia Palmiero cuando Mirtha Legrand la arrinconó por su historia con Franco Macri

“Siempre te lo quise preguntar y lo voy a hacer públicamente. Es bravo, me voy a abanicar primero”, advirtió Mirtha, contemplando en su interior que la pregunta podía generar un malestar en la invitada. Siguiente a eso, llegó la pregunta: “¿Cómo te enamoraste de Franco Macri?, esbozó la Chiqui, sin filtro.

Flavia-Palmiero-Franco-Macri.jpg

Rápidamente, Flavia mostró algunos gestos de nerviosismo tras escuchar a la Chiqui. “Ay Dios, eso fue hace mucho tiempo. Ya lo conté”, contó Palmiero, mientras mostraba una sonrisa nerviosa.

Luego de esa situación, Mirtha fue por más diciéndole “tan bonita, tan joven, ¿te enamoraste realmente?”, pero no esperaba la dura respuesta que tuvo Flavia en la mesa.

“Tan mujer, a los 31 años, eso ya pasó. Por respeto a mi pareja actual, que hace 11 años que estoy con él, me parece que no corresponde. Y si quieren saber, googleen, para eso está YouTube. Así que no, prefiero no opinar”, respondió sin vueltas la conductora, actriz y diseñadora.

Actualmente, Flavia mantiene una relación que nació en 2012 con Luis Scallela, un productor cinematográfico. “Flor de la V me invitó a su casa para el primer cumpleaños de Isabella y Paul, en 2012. Ahí conocí a Luis. Tenemos muchos amigos en común que nos presentaron, charlamos un rato y, cuando estaba por irme, me dijo: ‘Espero que esta vez respondas mi mensaje y aceptes salir a comer”, contó Palmiero, en una visita a LAM.

Flavia-Palmiero.jpg

Su romance con Franco Macri, papá de Mauricio, expresidente de Argentina, se dio en los años 90. “Pasó un año de mi separación y él me manda a invitar a su fiesta de fin de año de Punta del Este. Yo no estaba en ese circuito, por eso no sabía quién era, y mi amiga me dijo que su tío estaba enamorado de mí. Estuvo quince días insistiendo y a mí me parecía una locura. El último día, cuando me volvía a Buenos Aires, me puse lo peor que encontré como para que no quiera verme más, me senté y a los diez minutos me impactó. Fue muy interesante, muy cordial y esa misma noche me dijo que estaba enamorado de mí”, contó Flavia en una entrevista, sobre el inicio de la relación con Franco Macri.