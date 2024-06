Cómo se puso Mirtha Legrand al recibir un mensaje secreto del papa Francisco

Mirtha Legrand estuvo al frente de un nuevo programa de "La Noche de Mirtha Legrand" , donde no faltó emoción. De manera sorpresiva, la Chiqui fue sorprendida y estimulada por una noticia que recibió por parte de la cocinera del programa Jimena Monteverde que regresó al programa después de ausentarse en un episodio por un viaje que realizó.

Al momento que apareció la cocinera, Mirtha no dudó en hablar sobre lo que hizo en su viaje. Cuando llegó a la mesa para hablar con la conductora, Jimena reveló que estuvo en el Vaticano junto al Papa Francisco y le trajo una sorpresa particular para la reconocida conductora: “Sabés que tengo un mensaje para vos, del Papa. A la única persona que le habló fue a mí. Le mostré tu video, en el que le mandabas un saludo, y me dijo que te manda un beso grande", relató Monteverde en su aparición televisiva.