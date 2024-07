Cuál es el exparticipante de Gran Hermano que durmió en Retiro

La simple, contundente y dramática cuestión por la que esos ex participantes ya anticiparon que no asistirán a la gran final del reality es porque no tienen dinero para ir desde sus respectivas provincias y la producción les comunicó que no cuenta con presupuesto para trasladarlos y alojarlos.

image.png Alan de Gran Hermano

"Se viene la final de Gran Hermano y hay un escándalo total" le contó Rey tanto a Rial como al resto de la mesa (Mauro Federico y el Pampa Mónoco entre otros) y al público en general. "Es grave esto que voy a contar. Tiene que ver con Telefe y con Gran Hermano. El domingo es la gran final. Siempre qué es lo que hacen en la previa de una final: presentar a los eliminados, que desfilen todos los participantes que en este caso fueron 29" siguió.

El tremendo drama de los ex participantes de Gran Hermano 2023

Tras conocerse el problema económico que atraviesan algunos de los ex participantes de Gran Hermano, el Argenzuela fueron más allá y brindaron detalles más específicos al respecto.

"Es decir que vas a tener 26 personas para presentar y que hagan todo lo de la pasarela y eso. Pero bueno, no van a ser todos. Hay por lo menos cuatro que no van a estar presentes. Tengo los nombres. Uno es el cordobés, el primer eliminado. Alan. Axel. El Paisa. El que se vestía todo como un gaucho, Wiliams. Por un motivo principal. No tienen plata para pagarse el hotel", aseguró.

image.png

"Telefé les dijo que no tiene presupuesto para bancarse el hotel y ellos no pueden pagarselo porque no tienen plata y no pueden venir de sus provincias. El último mes ellos por contrato deberían estar en todos los debates. Antes pero en el último mes sí. Todo bancado por ellos fue. Y ellos no generan plata. Al estar atados por Telefe, Telefe no les da trabajo y ellos tampoco generan" remarcó.

"No tienen como solventarlo. Los chicos dicen "se nos terminaron los canjes" y no tienen manera de sostenerlo. El cordobés vino a uno de los debates y después terminó durmiendo en Retiro porque dijo ·yo tenía sólo para comer". Una noche durmió en una plaza. Encima les habían conseguido unas publicidades de casinos y ahora resulta que eran casinos ilegales y están con cartas documento", terminó.