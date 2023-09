Cuál fue el pedido especial que Coti Romero le hizo a Gastón Edul

No es la primera vez que Coti Romero y Gastón Edul son mencionados en conjunto. Es que hace unas semanas se dio a conocer que el periodista, que suele cubrir la actualidad de la Selección Argentina, le escribía de forma constante a la ex Gran Hermano.

Incluso, él se animó a hablar sobre ella y los rumores de romance: "Solo hablamos y tenemos buena onda. Por ahora no nos vimos porque yo estoy ahora en Miami por trabajo. Pilar no lo habrá dicho con mala intención, en LAM dijeron que habíamos hablado y eso es cierto. Pero la verdad es que no hay nada más, sino lo diría".