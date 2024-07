Cuál fue la decisión tras Gran Hermano que Furia tuvo que revertir

Resulta que la producción de GH hizo un segmento llamado “Gran Hermano Awards” que tuvo lugar el pasado lunes, con el fin de resaltar los mejores momentos de esta edición. Por lo que, recopilando muchas cuestiones que fueron pasando, algunos de los participantes recibieron menciones, algo similar a la premiación de los Martín Fierro. Allí, los ex jugadores estuvieron agrupados en nóminas y Santiago del Moro, conductor del ciclo televisivo, se encargó de dar los galardones. En este evento, Furia dio la nota, ya que protagonizó algunos momentos incómodos, como el hecho de que no aceptó el premio a la mejor jugadora del certamen.

Apenas Laura Ubfal le entregó el galardón, Juliana se puso de pie y se lo devolvió a Del Moro, lo que dejó a todos sorprendidos. En ese momento, reveló que tomó esa determinación debido a que el conductor “se bancó todo” lo que pasó durante estos meses que estuvo al aire el reality. “Yo soy una mujer que, dentro de la sociedad establecidamente, a muchos no les gusta que las mujeres digamos cosas. Pero no solo soy mujer, soy pelada. Y no solo soy mujer, soy tatuada. Entonces, él me defendió a muerte un montón de veces, incluso cuando no tendría que haberme defendido”, aclaró.