Cuánto cuesta Disney+ con impuestos en octubre 2024

En el sitio oficial de Disney+, se ofrece un detalle de cada plan. En el caso de Disney+ Estándar incluye:

Catálogo completo de Disney+ (sin interrupción comercial).

(sin interrupción comercial). Películas y series de Star (sin interrupción comercial).

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN3 (con anuncios).

Audio hasta 5.1.

Video hasta 1080 px Full HD.

Dos dispositivos a la vez.

Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total).

Además, es posible realizar una suscripción anual por un valor de 89.949 pesos mensuales (en este caso la cuota mensual se reduce a 7.495 pesos).

Por su parte, Disney+ Premium les ofrece a sus clientes los siguientes contenidos:

Catálogo completo de Disney+ (sin interrupción comercial).

Películas y series de Star (sin interrupción comercial).

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales de TV en vivo y eventos exclusivos (con anuncios).

Audio hasta Dolby Atmos.

Video hasta 4K UHD y HDR.

Cuatro dispositivos a la vez.

En el portal oficial de Disney+ se subraya que los precios corresponden a nuevas suscripciones contratadas a partir del 1 de octubre de 2024. Y añaden: "Si te suscribiste a Disney+ Estándar o Disney+ Premium antes de esta fecha, verás un cambio de precio en tu ciclo de facturación a partir del 5 de noviembre de 2024".

A través del enlace https://help.disneyplus.com/es-AR/article/disneyplus-signing-up, Disney ofrece la posibilidad de suscribirse a Disney+ desde un navegador web; un dispositivo móvil o un dispositivo conectado a la TV.

disney-plus.png El precio del abono mensual de Disney+ Estándar es de 10.699 pesos con impuestos incluidos en octubre de 2024.

Entre otras series disponibles en Disney+, se encuentran The Mandalorian, Hawkeye y Muppets Mayhem: Confusión eléctrica; Los Simpson, The Walking Dead y Only Murders in the Building. Asimismo, puede accederse a un extenso catálogo que incluye las producciones de Marvel; Disney; Pixar y Star Wars. En cuanto a la producción argentina, la serie El encargado es una de las más vistas.

