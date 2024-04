De no creer: Coty Romero vuelve como jugadora a Gran Hermano

" Hoy entra Coty a jugar y va por todo... porque todo es Gran hermano ", aseguró Del Moro en una de sus historias de Instagram y demás agregó que la ex jugadora volverá por una revancha para el juego, debido a que en la edición anterior, Coty fue una de las participantes más queridas por el público por sus estrategias de juego, sin embargo quedó eliminada por una jugada que hizo contra Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig .

Tras confirmar el regreso de la jugadora más polémica de la edición pasada, se filtró un mensaje de la correntina con su grupo de amigos más íntimos. "Qué onda? Viernes cenita?", preguntó una productora del Bailando, programa en el que participó la rubia, a lo que ella respondió: "No toy, pero juntense y brinden por mí jajaa. Me voy hasta no se cuándo".

Es posible que la producción ingrese a Coty como reemplazo de Agostina y su estadía dure lo que el público quiera que dure. En tanto que en las redes sociales, el nombre de la exparticipante del Bailando por un Sueño se convirtió rápidamente en tendencia. "ni siquiera entró y ya tiene DOS TENDENCIAS en Argentina (xq nunca nadie se puso de acuerdo en si decirle COTI o COTY)", "coty por favor no entres en contra de furia no lo voy a soportar", "vuelve coty a gran hermano a vengarse de que juliana se burló de que se cortaba las venas. amamos #GranHermano", fueron algunos de los comentarios en X.