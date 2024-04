De qué compañera se enamoró Martín Ku en Gran Hermano

Chino.jpg Martín Ku

Las redes sociales fueron el canal por el cual los fanáticos de Gran Hermano mostraron su sorpresa absoluta al ver que el Chino se estaría enamorando de una compañera de juego que continúa en la casa. Es que en más de una oportunidad el integrante de "los Bros" mostró gestos de enamoramiento con la correntina que participó en la edición 2023 Coty Romero y la lupa está puesta en cómo continúa esta nueva relación, a pesar de que ella mostró en más de una oportunidad su interés por Bautista Mascia, sin importar el vínculo que este tiene con Denisse.

Lo cierto es que la sorpresa se generó por su enamoramiento en la casa a pesar de tener su relación amorosa con María del Rosario Sosa Unzaga, quien fuera del reality es su compañera de vida y ha sido una de las promotoras en las campañas de seguidores para que el Chino tenga un fans club y no sufra en los mano a mano en las placa.

Coty Romero.jpg

El cara a cara de Martín Ku y Bautista en GH del que habla todo el mundo

El grupo de los Bros se está quebrando, a pesar de que era uno de los más consolidados. Luego de que Bautista Mascia viera las nominaciones de Gran Hermano, Martín Ku lo encaró por compartir información privilegiada con otros participantes y lo trató de “garca”.

El pequeño grupo conformado por Martín, Bautista y Nico Grosman empezó a tener algunos problemas en el último tiempo y con la llegada de Coti Romero al certamen, se terminó por quebrar la gran amistad que mantenían entre los Bros.

Luego de conocer que el uruguayo tuvo semejante privilegio, el participante conocido como El Chino le reprochó a su fiel compañero que haya compartido parte de la información que obtuvo al ver las nominaciones y se mostró muy indignado.

gran hermano cara a cara martin y bautista.png

En esa conversación también participó Coti, que recibió su merecido por votar en el confesionario a dos miembros del grupo y los dejó en placa, a pesar de que la influencer reveló que hizo esa maniobra como estrategia.

Cómo fue la fuerte conversación entre Martín Ku y Bautista en Gran Hermano

“Coti, sé que vos lo votaste al Chino y a mí. Y tus votos, Chino, fueron una porong…”, le reveló Bautista, en tono de burla. “Pero vos entenderme por qué fue…”, le respondió Martín Ku, tratando de explicar el por qué de sus votos.

“Básicamente porque no querías que te los cancelaran. Pero tiraste los votos a la basura… Quiero contarles a ellos también”, adelantó el uruguayo y generó molestias en El Chino. “Somos tu grupo, amigo. Pensá. Contanos a nosotros primero. Si yo tengo data, a las primeras personas que se las digo es a ustedes”, le recriminó.

cara a cara el chino y bautista.jpg

“¿Vos tenés alguna duda de que te voy a contar todo?”, le consultó Bautista, con malestar. “¡No puede ser que no me entiendas! Me estás diciendo que sí como para sacarme de encima. Me da bronca. Sos un garca, boludo”, se despachó Martín.