Del Moro anunció que vuelve "un viejo conocido" a Gran Hermano

Tanto Catalina como Furia y otros jugadores deslizaron posibles nombres de quien sería ese "viejo conocido" y sonó el nombre de Alfa , el participante de la edición anterior. Al mismo tiempo, mencionaron a Marianela Mirra, ganadora de la edición 2007. Sin embargo, no se trata de nuevos participantes y mucho menos de exhermanitos. Incluso, Furia mostró empatía con Alfa y reconoció que sería bienvenido de ser él el ingresante.

Tal como lo anunció la semana pasada Santiago, será el "teléfono rojo" el que tomará todo el protagonismo. No hay dudas de que será una de las herramientas más temidas en la casa ya que podría mandar a placa a cualquier jugador o incluso eliminarlo de la competencia.

En temporadas pasadas, este teléfono tenía el poder de salvar a un concursante, nominarlo directamente o imponerle un desafío; solo había que responder a su llamada. “El teléfono va a sonar con cosas buenas, no tan buenas y otras tremendas”, explicó el Santiago del Moro. “Hay que animarse (a atenderlo)... No es para cualquiera”, bromeó en su momento. El teléfono rojo no solo fue utilizado en ediciones pasadas, sino que también tuvo su protagonismo en la edición de Chile.

¿Quién será el primer participante en atender el teléfono? ¿Cuál será el primer comunicado del temido "viejo conocido"?