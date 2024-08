Desde el Bosque Encantado hasta El Petroka: la variada oferta de espectáculos para el finde

La opción es más que tentadora para toda la familia que quiera disfrutar de este increíble musical, lleno de luces, efectos especiales, con las canciones favoritas y diversión asegurada para chicos y grandes. ¿Están listos para vivir esta historia de hielo?

Las fechas para El Bosque Encantado:

- Jueves 22 de agosto,

18 horas

Casa de la Cultura, General Roca

- Viernes 23 de agosto

18 horas

Teatro El Zaguán

Plottier

Sábado 24 de agosto

15 horas

CCC Complejo Cultural Cipolletti

Domingo 25 de agosto

15 horas

Casino Magic

Neuquén

Entradas anticipadas en los teatros y por entradauno.com

Roblox Parte 2

Otro show para los más pequeños es ROBLOX. Es un juego de acción de multijugadores en vivo. Los asistentes disfrutarán de una fascinante aventura, que promete ser increíble.

“Tenemos que estar listos para completar todas las misiones y poder salir de este parque de diversiones abandonado. Tenemos que evitar caer en las garras de los personajes protagonistas de este juego porque Rojo creo que más amigos iris para que nos atrapen. ¿Estás listos para esta aventura?”, invitaron.

Fechas de ROBLOX:

Sábado 24 de agosto

17 horas

CCC Complejo Cultural Cipolletti

Domingo 25

17 horas

Casino Magic

Neuquén

Las entradas también se pueden adquirir en los teatros o en entradauno.com

ROBLOXO EN EL ALTO VALLE

El Petroka

Si hay un humorista ya reconocido en la zona ese es Mario Hernán Uribe. Este actor, músico y profesor de Música rionegrino se dio a conocer en plena pandemia a través de las redes sociales con su personaje más resonante: “El Petroka”.

Mario se puso en la piel de un trabajador petrolero que exhibe su abultado sueldo con regalos y compras exorbitantes. Sus videos rápidamente se viralizaron, llegando a tener millones de reproducciones, gracias a que el público comenzó a pedirle más contenido y a encariñarse con su personaje “PETROKA” ahí es donde comienza esta segunda etapa de llegar a las presentaciones en los Teatros más importantes del país para poder conocer a sus más fieles seguidores, agotando funciones en la mayoría de sus presentaciones.

“El Marito” vuelve con esta nueva propuesta humorística “La Biyuya Continúa”, que promete hacer estallar de la risa al público de principio a fin. Petroka y “La Biyuya Continúa…” es un show humorístico musical totalmente renovado y apto para todo público.

El público podrá disfrutar del Stand Up de “El Marito” y la clase musical de un personaje muy particular llamado “El Profe”. También estará el Embajador del Oro Negro, el Gladiador Patagónico, que no es otro que “El Petroka”. “No se sabe si arribará en su Helicóptero, RAM o Zeppelin, pero lo que sí está garantizado es que será una noche en familia a pura risa”, promete este afamado humorista patagónico.

Fechas del nuevo show "LA BIYUYA CONTINÚA"

Jueves 22 de agosto

21,30 horas

Casa de la Cultura

General Roca

Viernes 23 de agosto

21,30 horas

Teatro El Zaguán

Plottier

Sábado 24 de agosto

22 horas

Teatro Esquilo

Allen

Domingo 25 de agosto

21 horas

Casino Magic

Neuquén

Desde ya, podrán adquirir las entradas anticipadas en los teatros y por entradauno.com