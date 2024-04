Desde qué momento no se pueden ni ver Furia y Virginia dentro de Gran Hermano

image.png

Con un tono monocorde, Vir respondió: “Yo ya sé que sos la más inteligente y ahora vas a empezar a gritar y no vas a dejar hablar”. Furia levantó la voz. “Vos querés cámara todo el tiempo, pero lo que pasa es que la protagonista soy yo y te molesta. Lo siento”, devolvió.

Furia y Virginia, la nueva guerra que estalló en la casa de Gran Hermano

Virginia usó una forma sarcástica de responder. “Ay, no sabés lo que me molesta. Sos la mejor, sos la protagonista, sos la más inteligente, que todo el mundo se cuelga de vos”, enumeró. “Es la casa de todos, no es la tuya”, respondió Furia. Emma, entonces, también intervino. “Te cagás de risa de todo el mundo. Insoportable”, dijo.

Lejos de bajar la intensidad de la discusión, Virginia decidió ir por más y lanzó un insulto brutal. “Chúpenme la con... los dos”, expresó sin gritos. “No te voy a chupar ninguna con... porque me da asco. Sos una desubicada, desagradable y maleducada. Atrevida”, reprochó Emma. “Nadie te faltó el respeto, loca. Acá hay que ayudar a la casa, porque te estás olvidando de que vivimos todos”, agregó Furia.

“Mirá quién habla de ayudar a la casa”, replicó Vir. “La que habla es la que limpia. Vos no hacés un orto”, dijo, muy enojado, el peluquero. Entonces, la comediante se plantó. “Chicos, conmigo el tema de la agresión y de que me digan boludeces, no funciona”, insistió. Emma volvió sobre el insulto que le había dicho antes su compañera. “Es un horror chuparte la con... a vos”, enfatizó. “No sabés lo linda que es”, respondió Virginia. “No me interesa”, dijo el peluquero. “Ah bueno, pero no digas que es un horror”, replicó la humorista.

Embed - A puro gritos, se enfrentaron Virginia contra Furia y Emma - Gran Hermano

Furia, sacada, comentó que Virginia está buscando “la división de grupos”. “Ahí está, gritan. Lo único que saben hacer es gritar, decir que ayudan cuando no ayudan una mierda. La gente me conoce afuera, sabe cómo soy. Seguí gritando porque no tenés argumentos”, remarcó la humorista. “Bajá tu ego, porque lo bajamos todos”, reprochó la doble de riesgo.

“Estás gritando”, le devolvió Vir. “Vengo de familia de tanos, por eso hablo así. Si querés que te grite, te recontra cago gritando. Pero no lo vas a lograr. Actriz, actriz”, insistió la estratega. Sobre el final de la discusión, saltó el verdadero tema por el que habían discutido. “No ayudás a la casa. Ayudarías a la casa fumando menos, pero estás gastando 14 lucas en cigarrillos”, lanzó la comediante. Furia le contestó con una frase que no la dejó muy bien parada. “Si tanto te molesta lo que hago es porque tenés envidia de quien soy porque estás mirando lo que hago. Seguís siendo espectadora porque no sos la reina de este juego”, exclamó, y la transmisión se cortó.