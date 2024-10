Diego Peretti reveló cuando se estrenará la película de Los Simuladores

Peretti, quien interpretó a Emilio Ravenna en la ficción dirigida por Damián Szifron, reveló que la película, que los fanáticos han estado esperando con gran expectativa, no verá la luz este año como se había previsto inicialmente. "La película la tiene Paramount y bueno... creíamos que la íbamos a hacer este año, pero no, no se hace este año", confesó el actor durante una entrevista con TN. Esta noticia dejó a muchos seguidores desilusionados, ya que esperaban el estreno para 2025. Sin embargo, Peretti no descartó del todo la posibilidad de que el proyecto avance pronto y anticipó: "Esperemos que el año que viene o en el 2026 la podamos hacer".