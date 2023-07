El cambio de look al que se sometió la China Suárez

Tras su sorpresiva ruptura con el trapero Rusherking, a la China Suárez se la vio varias veces a los besos con el cantante e influencer Lauty Gram , quien tiene un asombroso parecido con su ex. A pesar de que la actriz negó este romance, en sus redes sociales hubo muchísimos indicios que no pudo ocultar y que la mandaron al frente .

Horas después de mostrar este cambio radical, la China abrió una cajita de preguntas y un seguidor se animó a preguntarle por su vida amorosa. "¿Te estás enamorando de nuevo?", le preguntó. "Para nada. Soltera y feliz", fue la tajante respuesta de la cantante, quien dejó de seguir a Lauty Gram en Instagram.

f768x1-94987_95114_226.jpg

f768x1-94988_95115_226.jpg

f768x1-94989_95116_5050.jpg

Por otro lado, hace pocos días, la China Suárez presentó su nueva canción llamada “Desaniversario”, la cual también se estrenó con videoclip incluido. Una de las cosas que más llamó la atención de este fue la aparición de su hija mayor Magnolia, quien al parecer le pidió ella misma poder actuar junto a ella en la grabación.

Es así que en una entrevista reciente, en donde contó los detalles de su nueva canción, la actriz y ahora cantante reveló cómo fue el momento en que su hija le pidió sumarse al videoclip. “Fue en el momento (mientras estaba grabando), no estaba pensado. No estaba en el guión. Me dice ‘mamá yo también quiero actuar’ y le dije ‘¿en serio? Mirá que te va a ver todo el mundo’ y me dice ‘si mamá, por favor a mí me encanta’”, reveló la China Suárez.

“Yo dije que sí y estuvo todo el día preguntando ‘¿cuándo viene mi parte?, ¿cuándo me toca?’ Está toda delineada, se maquilló un rato antes. Pero tiene sentido en la canción porque es mi refugio”, admitió la actriz.

Ya previamente, en marzo de este año, Rufina, la hija que tuvo con Nicolas Cabré hizo su debut como actriz en el videoclip que lanzó con Rusherking de su canción Hipnotizados.

Sin embargo, la actriz explicó que antes de darle el sí, le pidió autorización a Nicolás Cabré, padre de la niña. Según contó la China, la niña no quería decirle al padre porque temía que iba a negarse. “No, mamá. No me va a dejar”, le dijo la pequeña, “Vas a ver que sí”, le aseguró la China.

Al estar en México grabando, tuvieron que llamar por videollamada, y fue ahí que padre e hija tuvieron una conservación sobre el tema. “Rufi, ¿vos realmente tenés ganas de hacerlo?”, le preguntó él según contó la actriz, “Sí, papá, por favor”, le respondió ella. Por lo que Cabré terminó dando su permiso.